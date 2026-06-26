Red Bull heeft voor de aankomende thuisrace in Oostenrijk een omvangrijk upgradepakket meegenomen. De auto zou eindelijk het streefgewicht hebben bereikt en ook op aerodynamisch vlak heeft de RB22 grote stappen gezet. Desondanks verliep VT1 niet van een leien dakje – Max Verstappen kwam tot twee keer toe stil te staan in de pitstraat. Teambaas Laurent Mekies wil de komende sessies afwachten voordat hij conclusies trekt over het nieuwe pakket.

Tegenover Sky Sports verduidelijkte Mekies dat de RB22 van Max Verstappen tijdens VT1 geplaagd werd door softwareglitches, maar dat de problemen inmiddels zijn verholpen. “We duiken op dit moment diep in de data”, lichtte hij toe tijdens de officiële FIA-persconferentie. “Het is zeker nog te vroeg om conclusies te trekken. We pakken het stap voor stap aan. We hebben VT2 en VT3 om te begrijpen wat wel en niet werkt en om de beste afstellingen te vinden. Er zijn zoveel nieuwe onderdelen; het gaat om een heel groot pakket. De laatste keer dat we zo’n omvangrijke update introduceerden, was waarschijnlijk in Miami.”

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De vraag is of de upgrades voldoende zijn om het gat naar de andere topteams te dichten. “Dat zal waarschijnlijk sterk afhangen van hoe dit pakket presteert”, legde Mekies uit. “We begonnen het seizoen met een grote achterstand op de concurrentie – waarschijnlijk meer dan een seconde per ronde. Als je naar het grotere plaatje kijkt, is dat deels begrijpelijk; vorig jaar waren we nog laat in het seizoen volop aan het pushen en we moesten natuurlijk ook een volledig nieuwe krachtbron ontwikkelen. In Miami hebben we de eerste stappen gezet om die achterstand goed te maken en hopelijk komen we met deze update opnieuw een stukje dichterbij. In de tweede helft van het jaar zal de ontwikkeling bij veel teams waarschijnlijk wat afvlakken. Laten we dus afwachten of er nog een laatste krachtsinspanning nodig is.”

ADUO-regeling

In de verbrandingsmotor zal Red Bull voorlopig geen upgrades doorvoeren. De FIA oordeelde dat de Oostenrijkse renstal de beste krachtbron voor 2026 heeft geproduceerd, waardoor het team volgens de ADUO-regeling geen verdere motorupgrades mag uitvoeren. Laurent Mekies verklaarde meermaals ‘verbaasd’ te zijn over de rangschikking van de FIA.

“Ja, we waren erg verrast door deze informatie”, bevestigde hij nogmaals. “We hebben sindsdien zeer constructieve gesprekken gevoerd met de FIA en ze zijn inmiddels een onderzoek begonnen. We leveren zoveel mogelijk gegevens aan om ervoor te zorgen dat ze een goed en volledig beeld krijgen, want we denken niet alleen anders over deze rangschikking, maar zijn ook bezorgd over de gevolgen voor dit jaar en volgend jaar. Het is belangrijk dat we dit goed aanpakken, ook met het oog op de sport.”

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