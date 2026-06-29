Williams reist dit weekend met een speciale livery af naar de GP van Groot-Brittannië. De gebruikelijke kleurstelling van de FW48 krijgt voor de thuisrace rode, witte en blauwe accenten op de neus en de voorzijde van de auto, geïnspireerd op de Union Jack. Williams wil daarmee een eerbetoon brengen aan het Britse erfgoed van het team en zijn rijke geschiedenis op Silverstone. Veel fans zijn na het zien van de eerste beelden nog niet overtuigd: “Wat is er precies veranderd?”

Het circuit van Silverstone neemt een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van Williams. In 1979 boekte het team er zijn allereerste F1-overwinning, toen Clay Regazzoni als eerste over de streep kwam. Om die reden is de Britse driekleur subtiel verwerkt in de livery van de FW48. Ook de teamkleding staat dit weekend in het teken van de Britse vlag. Daarnaast organiseert Williams in de aanloop naar de race een roadshow door het Verenigd Koninkrijk, met stops in onder meer Manchester, Edinburgh, Cardiff en Londen.

Unieke sfeer

“We zijn er trots op om deze week de Britse vlag te mogen hijsen tijdens de GP van Groot-Brittannië”, liet teambaas James Vowles weten. “Van onze eerste tot onze honderdste overwinning is Silverstone het toneel geweest van enkele van de meest iconische momenten van ons team – en er is niets op de F1-kalender dat te vergelijken is met de sfeer van het thuispubliek. Of de fans nu op de tribunes zitten, ons aanmoedigen in de Fan Zone of vanuit huis juichen, we voelen hun energie echt en zullen die het hele weekend met ons meedragen.”

LEES OOK: Tijdschema GP Groot-Brittannië: Zo laat beginnen de sessies met Max Verstappen

Diezelfde fans zijn verdeeld over de nieuwe livery van Williams. Op sociale media juichen sommige supporters de aanpassingen toe, maar de meesten zien amper verschil met het reguliere uiterlijk van de auto. “Wat is er precies veranderd?”, vraagt men zich af op Instagram. Op X reageert een andere fan cynisch: “Goed gedaan, jullie hebben een beetje op de neus van de auto gekrabbeld. Wat is er gebeurd met de Britse kleurstellingen van een paar jaar geleden?” Bekijk het ontwerp hieronder en oordeel zelf.

De FW47 met de speciale livery voor de GP van Groot-Brittannië (Williams)

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Oostenrijk: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.