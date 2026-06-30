Carlos Sainz reed tussen 2019 en 2020 twee seizoenen voor McLaren. Destijds zette hij, samen met teamgenoot en goede vriend Lando Norris, het team weer op de kaart. Terwijl de papaja’s en Norris inmiddels meerdere kampioenschappen hebben gewonnen, verhuisde Sainz via Ferrari naar het worstelende Williams. Spijt van zijn carrièreplan heeft hij echter allerminst.

Het Spaanse Marca vroeg Sainz tijdens het raceweekend in Oostenrijk of hij zich weleens afvraagt wat er zou zijn gebeurd als hij altijd bij McLaren was gebleven. Was hij vorig jaar dan wereldkampioen geworden? “Om eerlijk te zijn, ben ik daar niet zo mee bezig”, aldus de Williams-coureur. “Ik ben er ook niet verbolgen over, want ik weet dat Formule 1 een sport is waarin je op het juiste moment op de juiste plaats moet zijn. Alleen dan maak je kans op de titel. Er zijn veel coureurs die wereldkampioen hadden kunnen worden, maar die de sport verlaten zonder ooit een titel te hebben gewonnen.”

Juiste timing

“In veel gevallen komt dat simpelweg doordat ze op een cruciaal moment niet over de juiste auto beschikten”, lichtte Sainz toe. “Dat is nu eenmaal de aard van onze sport; we zijn geen sprinters en geen tennissers; uiteindelijk zijn we sterk afhankelijk van onze machines, ondanks dat we stuk voor stuk op een zeer hoog niveau presteren.” Op 31-jarige leeftijd is het de vraag of Sainz ooit nog op het juiste moment bij het juiste team terechtkomt. Lewis Hamilton en Fernando Alonso bewijzen dat je ook na je veertigste nog in de koningsklasse kunt racen. Is Sainz over tien jaar nog altijd actief?

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“Ja, dat wil ik graag geloven”, reageerde hij desgevraagd. “Ik voel me erg competitief en ik denk dat ik dat nog jaren kan volhouden en zelfs kan verbeteren. Door je snelheid te behouden en tegelijkertijd ervaring op te doen, kun je je F1-carrière verlengen”, merkte Sainz op. “Ik denk dat ik net zo snel zal blijven als nu, want snelheid verdwijnt niet zomaar. Dat verandert pas als je merkt dat je niet meer dezelfde risico’s neemt of niet meer het vereiste technische niveau haalt. Als je me niet gelooft, kijk dan maar naar mijn vader”, lachte hij. “Je bouwt ervaring op, en die is zowel in de sport als in het leven van onschatbare waarde.”

En als zijn F1-carrière dan toch ten einde komt? “Ik weet nog niet zeker wat ik daarna ga doen”, vervolgde Sainz. “Vraag het me over tien jaar nog eens. Tegen de Dakar Rally zou ik altijd ja zeggen. Ik voel me sowieso erg aangetrokken tot andere disciplines, maar voorlopig ligt mijn volledige focus op de Formule 1. Over de rest kan ik later nog nadenken.”

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