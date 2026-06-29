Carlos Sainz verruilde vorig jaar Ferrari voor Williams. Noodgedwongen moest hij de Scuderia verlaten door de komst van Lewis Hamilton. Hij plaatste zijn vertrouwen in de historische Britse renstal en in de uitdaging om het team weer terug naar de top te helpen. Vorig jaar leverde die gok hem enkele podiumplaatsen op, maar dit jaar zette Williams een duidelijke stap achteruit. Te midden van nieuwe exit-geruchten spreekt Sainz echter zijn vertrouwen uit in het team.

Tijdens de afgelopen GP van Oostenrijk stelde Williams opnieuw teleur. Beide coureurs werden al in Q1 uitgeschakeld en hoewel Sainz zich in de race opwerkte naar de veertiende plaats, viel hij door een technisch probleem vervroegd uit. Door de sportieve terugval in Grove wordt Sainz, viervoudig Grand Prix-winnaar en algemeen gekend als een stercoureur, steeds vaker gelinkt aan rivaliserende teams. Tegenover Marca onderstreept de Spanjaard echter dat hij vertrouwen heeft in de toekomst van Williams.

“Ik denk dat het een familieteam is, een team met sterke waarden, een team met een ongelooflijke geschiedenis en een team dat zich volledig toelegt op F1-racen”, somde Sainz op. “Het heeft geen andere belangen; het hoeft geen drankjes of auto’s te verkopen”, doelde hij op teams als Red Bull en Mercedes. “Williams is puur en uitsluitend gericht op racen, en alleen in de Formule 1. Dat maakt het volgens mij een heel bijzonder team. Juist daarom ben ik enorm enthousiast om een bijdrage te leveren. Het is een team van racers.”

Voor tienjarige Sainz

Sainz – die in zijn carrière al voor verschillende topteams heeft gereden – werd gevraagd wat er door hem heen ging toen hij voor het eerst de Williams-fabriek binnenliep. “Een gevoel van trots”, antwoordde hij. “Ik dacht: ‘Als iemand me op mijn tiende toch eens had verteld dat ik voor teams als Ferrari, McLaren, Renault en Williams zou racen… Op de dag dat ik aankwam, zei ik tegen mezelf: ‘Wees trots, want toen je tien jaar oud was, had je hier alles voor over gehad.’ Als ik ervoor kan zorgen dat dit team weer een van de beste F1-teams wordt, zou dat nog mooier zijn. Dus laten we ervoor gaan.”

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Het vertrouwen in Williams is nog springlevend, ondanks de huidige resultaten. “Vorig jaar zei ik dat overwinningen dichtbij waren, maar dit jaar hebben we een stap teruggezet, waardoor we nu achteropraken”, gaf de 31-jarige coureur toe. “Dat is een feit. Maar als je dingen echt goed doet, zoals Red Bull, Mercedes en McLaren in het verleden hebben laten zien, kun je binnen een paar jaar meedoen om de overwinning. Het draait om het hebben van de juiste mensen en de juiste omgeving om dat mogelijk te maken”, besloot hij.

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