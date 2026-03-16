Mattia Binotto vervult sinds vorig jaar een leidende rol binnen het nieuwe Audi-team. De Italiaan begeleidde de transitie van Sauber naar de huidige Duitse formatie en put daarbij uit zijn jarenlange ervaring als teambaas bij Ferrari. Na het tweede raceweekend in China werd Binotto gevraagd naar de belangrijkste verschillen tussen Audi en de Scuderia. Volgens hem springen vooral de cultuur en de structuur binnen het team in het oog.

“Vooral de cultuur is anders”, merkte Binotto op tegenover de pers in China. “Bij Ferrari bestonden er nauwelijks vaste processen; je probeerde iets en dat was het. Er was zelden een duidelijk vooropgezet plan om bepaalde doelen te bereiken. Bij Audi, waar veel meer sprake is van een Duitse of Zwitserse werkcultuur, staan plannen juist voorop. Zonder plan kun je niet handelen.”

Geen Ferrari-kopie

Binotto maakte duidelijk dat zijn overstap niet bedoeld is om Audi in een kopie van Ferrari te veranderen, maar juist om met een eigen aanpak successen te boeken. Toen hem werd gevraagd of hij van Audi een supermacht zoals Ferrari wilde maken, reageerde hij opvallend eerlijk. “Waarom zou ik dat doen? Ferrari heeft sinds 2008 niets meer gewonnen”, lachte hij cynisch. “Ik wil gewoon dat Audi wint.” De voormalig teambaas gaf toe dat zijn ervaringen bij Ferrari hem wel hebben geholpen om het huidige project beter te begrijpen.

“Voordat ik de Scuderia verliet, heb ik een aantal dingen gezien”, zei hij geheimzinnig. “Daardoor kan ik wel vergelijkingen maken, maar je kunt dingen niet in één dag veranderen.” Daarom werkt Audi volgens Binotto met een duidelijk uitgestippeld langetermijnplan om uiteindelijk voor de wereldtitel te kunnen vechten. De fabrikant richt zich eerst op het leggen van een solide basis. “Het plan is om drie jaar te bouwen en daarna twee jaar te consolideren, om vervolgens voor de titel te strijden”, verklaarde hij. “We hebben momenteel minstens zevenenvijftig projecten met duidelijk omschreven, verplichte fasen.”

