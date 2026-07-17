Kimi Antonelli is bezig met zijn eerste titelstrijd in de Formule 1. De jonge Mercedes-coureur kreeg tijdens de afgelopen Grands Prix in Barcelona en Silverstone te maken met pech, nadat hij eerder nog verraste met zijn reeks van vijf zeges op rij. Niemand minder dan tennislegende Roger Federer gaf de jonge coureur advies over hoe weer terug in het zadel te komen: ‘Hij zei me gewoon dat ik me echt op één race tegelijk moet concentreren’.

Kimi Antonelli is nog altijd de WK-leider, maar stond sinds het einde van zijn zegereeks in Monaco nog maar één keer het podium. In Barcelona viel de jonge Italiaan uit, terwijl hij in Silverstone door schade en een tijdstraf buiten de top tien eindigde. Na de GP Groot-Brittannië ging Kimi Antonelli even langs Wimbledon, waar op dat moment het beroemde tennistoernooi werd gespeeld.

Roger Federer

De Mercedes-coureur sprak daar ook met Roger Federer. De legendarische tennisser won onder meer acht keer op Wimbledon, en had daarom wel wat advies voor de jonge Italiaan te midden van zijn eerste titelstrijd. “Wat druk betreft, zei hij me gewoon dat ik me echt op één race tegelijk moest concentreren”, onthult Antonelli aan de media in Spa. “Ik moet me alleen richten op wat ik zelf in de hand heb, en ook mijn emoties onder controle houden, vooral die emoties die ervoor kunnen zorgen dat je fouten maakt. Dat waren de belangrijkste adviezen. Verder was het een ongelooflijke ervaring om dit mee te maken.”

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Kimi Antonelli is ook van plan om dat advies van de tennislegende op te volgen, zo vertelt hij verder. “Ik moet gewoon elke kans die ik krijg optimaal benutten, en de dingen waar ik invloed op heb, en dan zien we wel hoe de rest verloopt,” aldus de jonge WK-leider. “Het hoort bij de sport en het team doet geweldig werk om ervoor te zorgen dat al de problemen (van Mercedes de afgelopen Grands Prix, red.) zich niet opnieuw voordoen.”

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