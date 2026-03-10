Isack Hadjar speelde zich tijdens de afgelopen GP van Australië nadrukkelijk in de kijker. De kersverse Red Bull-coureur kwalificeerde zich voor zijn eerste race namens het hoofdteam op een knappe derde plaats. In de race moest hij al vroeg opgeven door motorpech, maar dat maakte zijn optreden niet minder indrukwekkend. Het is bovendien lang geleden dat een Red Bull-debutant uitblonk naast Max Verstappen, weet ook voormalig monteur Calum Nicholas.

Nicholas was lange tijd een topmonteur binnen Red Bull. Sinds hij afscheid heeft genomen van de Formule 1-garage is hij een belangrijke ambassadeur voor de Oostenrijkse renstal. In de podcast Talking Bull nam hij de eerste Grand Prix van het nieuwe F1-seizoen onder de loep. Zo was de Engelsman zeer te spreken over het eerste Red Bull-optreden van Isack Hadjar. “Dit was de beste kwalificatie voor een debuutrace sinds Max Verstappen in 2016”, zei hij over de derde tijd van de jonge Parijzenaar.

‘Verstappen versnelt ontwikkeling van Hadjar’

Volgens Nicholas heeft het team in Hadjar eindelijk een goede partner gevonden voor Verstappen. De afgelopen jaren heeft de viervoudig wereldkampioen verschillende teamgenoten versleten; zij konden maar zelden tippen aan de Limburger. “Het is heel duidelijk dat Hadjar over die pure snelheid beschikt”, legde Nicholas uit. “Met Max was het altijd heel mooi om te zien hoe hij al zijn andere vaardigheden ontwikkelde. De pure snelheid heeft hij altijd gehad, maar zijn andere kwaliteiten kwamen op latere leeftijd.” De oud-monteur verwacht dat Hadjar, doordat hij kan leren van Verstappen, een nog sneller ontwikkelingsproces zal doormaken. “Het feit dat hij nu aan Max gekoppeld is, maakt dat hij die dingen nog sneller gaat oppakken.”

LEES OOK: Red Bull benadrukt toewijding Verstappen: ‘Zet zijn voorkeuren voor Formule 1 opzij’

“Isack lijkt er ook klaar voor te zijn om dat te doen”, voegde Nicholas eraan toe. “Wat me opvalt, is dat hij ontzettend streng is voor zichzelf. Hij zal moeten leren iets meer vergevingsgezind te zijn. Je hebt natuurlijk een winnaarsmentaliteit nodig, maar ik denk dat Max hem kan leren dat het ook nadelig is om zo zelfkritisch te zijn. Max zal over het algemeen een goede invloed op hem hebben.”

Ondanks alle kritiek van Verstappen op de gewijzigde reglementen ziet Nicholas dat de Nederlander rustig blijft onder alle uitdagingen. “Ik kan ervan genieten dat Max zo kalm blijft”, zei hij. “Hij berust in het feit dat het team niet vooraan staat en wil graag vooruitgang boeken. Daarbij grijpt hij elke kans met beide handen aan en blijft hij zoveel mogelijk auto’s inhalen. Max heeft al laten zien dat de auto veel potentie heeft.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.