Liam Lawson is dit seizoen uitgegroeid tot de meest ervaren coureur binnen Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander staat nog altijd aan het begin van zijn Formule 1-loopbaan, maar is in vergelijking met rookie-teamgenoot Arvid Lindblad de ervaren kracht binnen de renstal uit Faenza. David Coulthard is onder de indruk van de ontwikkeling die Lawson doormaakt en spreekt van ‘briljante’ prestaties van de 24-jarige.

Lawson laat in 2026 een sterke en opvallend constante vorm zien, terwijl hij samen met Lindblad Racing Bulls naar de top van het middenveld probeert te leiden. De cijfers onderstrepen die solide seizoensstart: Lawson verzamelde al 28 WK-punten, tegenover 13 voor Lindblad. Ondanks zijn beperkte ervaring als vaste F1-coureur is de Nieuw-Zeelander uitgegroeid tot een stabiele factor binnen het team, mede dankzij regelmatige Q3-plaatsen en meerdere puntenfinishes. Zijn zesde plaats in Monaco geldt als zijn beste resultaat van het seizoen en benadrukt de stappen die hij recent heeft gezet.

‘Drijven elkaar tot het uiterste’

Volgens Coulthard is vooral de onderlinge dynamiek tussen beide coureurs een belangrijk onderdeel van het succes van Racing Bulls. In de Up to Speed-podcast zei hij: “Er waren momenten waarop je het gevoel had dat Liam (Lawson, red.), als de meer ervaren coureur, de leiding zou nemen, maar het lijkt nu gestabiliseerd. We kunnen inmiddels aannemen dat Arvid (Lindblad, red.) een briljant talent is.” De Brits-Zweedse Lindblad is dit jaar de enige rookie op de Formule 1-grid. Toch scoorde hij direct punten bij zijn debuut in Australië en kende hij sterke optredens in onder meer Monaco en Barcelona.

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“Dat is ook de reden dat Liam het zo briljant doet; ze drijven elkaar tot het uiterste, zowel op als naast de baan”, vervolgde Coulthard. De voormalig Red Bull-coureur genoot van de beelden uit Barcelona, waar beide coureurs de hitte trotseerden door alleen koelvesten aan te trekken. “Ze zijn allebei bloedserieus zodra ze uit de auto stappen – geen T-shirts, spieren ontbloot.”

Co-host en voormalig W Series-kampioene Naomi Schiff voegde daaraan toe dat Lawson na zijn korte periode bij Red Bull juist sterker is teruggekomen bij het zusterteam. “Hij kreeg daar nauwelijks een echte kans, voordat hij werd teruggezet naar Racing Bulls, maar uiteindelijk was dat beter voor zijn carrière. Het team scoort regelmatig punten en strijdt structureel in de top tien. Ik zie twee coureurs die op hun plek zitten”, concludeerde ze.

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