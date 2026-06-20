Wie dacht dat de Formule 1 na de GP van Spanje even stil zou vallen, heeft het goed mis. Hoewel het raceweekend in Oostenrijk nog een week op zich laat wachten, draaien de teams achter de schermen volop testprogramma’s. Meerdere coureurs maakten de afgelopen dagen kilometers in F1-materieel, onder wie Formule 3-kampioenschapsleider Ugo Ugochukwu. Zijn eerste test met Alpine eindigde echter voortijdig.

Na zijn eerste vrije training voor McLaren in Spanje testte Leonardo Fornaroli deze week al namens Haas op het circuit van Jerez. De Italiaan kwam woensdag en donderdag in actie, samen met test- en reservecoureur Ryo Hirakawa. Ondertussen werkte Rafael Câmara opnieuw een test af voor Ferrari op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Eerder deze week voerden Ferrari, Aston Martin en Cadillac daar al een Pirelli-bandentest uit, waarbij Charles en Arthur Leclerc, Jak Crawford én Guanyu Zhou achter het stuur plaatsnamen.

Crash Ugo Ugochukwu

Ook buiten Spanje werd volop getest. Tijdens een tweedaags TPC-programma op Monza kwam Alpine in actie met de A524. Reservecoureur Paul Aron werkte een deel van het programma af, terwijl ook de 19-jarige Ugo Ugochukwu de kans kreeg om zijn eerste serieuze meters voor de Franse renstal te maken. De Amerikaan voert momenteel het Formule 3-kampioenschap aan. Tot vorig jaar maakte hij deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren, maar aan die samenwerking kwam na vier seizoenen een einde.

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Zijn eerste F1-test voor Alpine verliep echter niet zonder problemen. In de Variante Ascari verloor Ugochukwu de controle over de auto, waarna hij in de muur belandde. Beelden van de crash gingen al snel rond op sociale media, net als foto’s van de Amerikaan in de cockpit van de Alpine. Vooral één detail viel veel fans op: de helm van Ugochukwu steekt gedeeltelijk boven de halo uit. Dat leidde direct tot speculaties over zijn lengte. Met 1,92 meter behoort hij tot de langste coureurs in de opstapklassen en volgens sommige fans zou hij mogelijk te lang zijn voor een F1-auto.

🚨 El accidente de Ugo Ugochukwu🇺🇸 ayer (19 años, líder de la F3) con un Alpine de TPC en Monza🇮🇹



Era su primera vez en un F1. #F1 pic.twitter.com/GMioyFXQI0 — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 18, 2026

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