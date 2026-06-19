Lance Stroll moet tijdens de aankomende Grand Prix van Oostenrijk tijdens de eerste vrije training vanaf de zijlijn toekijken. De Aston Martin-coureur staat zijn AMR26 af aan derde coureur van het team Jak Crawford. De reservecoureur stapt zo voor de tweede keer dit seizoen in de Aston Martin-bolide in.

Formule 1-teams zijn sinds 2025 verplicht om ieder seizoen vier keer een rookie tijdens een vrije training in de cockpit te zetten. Zo moeten de vaste coureurs twee keer per jaar een sessie langs de zijlijn staan. Eerder mocht Jak Crawford al tijdens de GP Japan de eerste vrije training voor Aston Martin rijden. Voor de derde Aston Martin-coureur wordt de sessie is Oostenrijk de vierde keer dat hij een vrije training voor zijn rekening neemt.

Terugkeer naar de Red Bull Ring

“Het is geweldig om weer de kans te krijgen om tijdens een raceweekend met de AMR26 te rijden,” zei de 21-jarige Crawford in het officiële persbericht. “Oostenrijk is een circuit dat ik goed ken. Het is heel bijzonder om met het team terug te keren naar de Red Bull Ring, bijna twee jaar na mijn eerste test in een Aston Martin F1-auto.”

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“Ik heb dit seizoen veel tijd in de simulator doorgebracht om het team te ondersteunen. Onlangs heb ik ook de bandentest in Barcelona afgerond. Ik kijk ernaar uit om dat werk op het circuit in de praktijk te brengen”, vervolgt de reservecoureur. “Elke kans in een Formule 1-auto is waardevol. Ik zal me concentreren op het geven van nuttige feedback en het optimaal benutten van de sessie voor het team.”

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