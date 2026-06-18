Lance Stroll maakte afgelopen april zijn debuut in de GT World Challenge Europe. In navolging van Max Verstappen wilde hij zijn geluk beproeven in andere raceklassen buiten de Formule 1. Het leverde hem weinig succes op, al had hij wel volop genoten van de kans om zich in een GT3-bolide te laten gelden. In de koningsklasse zou het de doorgaans lusteloze en verveelde Stroll simpelweg ontbreken aan de nodige motivatie, zo oordeelt autocoureur Tom Coronel.

Na een aantal jaren van aanmodderen in het middenveld beloofde Lawrence Stroll voor 2026 nieuw elan. De fabriek in Silverstone draaide op volle toeren en zijn grootste troef, aerodynamicagoeroe Adrian Newey, moest het team van een kampioenswaardige bolide voorzien. De exclusieve Honda-­motor gooide echter al vroeg roet in het eten. Na een weinig indrukwekkende testperiode werd duidelijk dat de aandrijflijn kampte met ernstige vibraties, die zelfs in de cockpit voelbaar waren.

Toch richtte Lance Stroll zijn pijlen vooral op de nieuwe F1-­reglementen. Naast Max Verstappen ontpopte de Canadees zich in de openingsraces van het seizoen tot één van de felste criticasters van de nieuwe motorformule. Hij vertoont bovendien nog meer gelijkenissen met de viervoudig wereldkampioen. Terwijl Verstappen zich in april stortte op de NLS om zich voor te bereiden op de 24 Uur van de Nürburg­ring, reisde Stroll af naar Paul Ricard voor de openingsronde van de GT World Challenge Europe. Het leidt tot meer waardering voor de Canadees, die in de Formule 1 een hardnekkige status als paydriver heeft.

‘GT3 was geweldig’

Zijn ­GT3-auto werd in Frankrijk geplaagd door technische problemen en forse tijd­straffen, maar desondanks beleefde de F1­-coureur zichtbaar de tijd van zijn leven. “Het was geweldig”, liet hij na afloop weten. “Ik heb me enorm vermaakt en ik kijk ernaar uit om binnenkort meer races te rijden.” Plots ontstaat zo een ander beeld van Stroll: achter de futloze coureur die schijnbaar verveeld door de paddock dwaalt, schuilt wel degelijk een gepassioneerde racer. In zijn gebrekkige Aston Martin komt dat voorlopig echter nauwelijks tot uiting.

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Autocoureur Tom Coronel was via zijn banden met het Comtoyou Racing-team nauw betrokken bij het GT3-avontuur van Lance Stroll op Paul Ricard. Hij breekt een lans voor de Canadees, die het volgens hem simpelweg ontbreekt aan de benodigde motivatie. “Lance Stroll is F3-kampioen geworden en heeft zijn auto ooit op pole position gezet in de regen in Turkije. Heel simpel gezegd: dan ben je echt geen aap, dan weet je heus wel hoe je moet racen”, stelt hij tegenover Formule 1 Magazine. “De vraag is alleen hoe gemotiveerd je bent. Ik denk dat het daar misgaat. Je kunt het nog zo goed doen, maar zelfs na een overwinning moet je een week later weer aan de bak en opnieuw de volle honderd procent geven. Doe je dat niet, dan rijd je achteraan. Mijn gevoel zegt dat hij dat stukje motivatie mist.”

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