Het F1-rijdersveld geniet in augustus van een welverdiende zomerstop. Deze week sloten ook de fabrieken hun deuren en werd de vakantieperiode officieel ingeluid. Meerdere coureurs, onder wie Max Verstappen, werden eerder al gespot op luxueuze jachten in het Middellandse Zeegebied. Valtteri Bottas pakte het echter anders aan. Hij stapte afgelopen weekend op zijn gravelbike en plaatste zich zowaar voor het WK.

Bottas nam deel aan de UCI Gravel World Series in het Tsjechische Hlinsko. Het is geen geheim dat de 36-jarige Fin een fervent wielrenner is. Mede dankzij zijn relatie met de Australische Tiffany Cromwell – die als prof voor UCI Women’s WorldTeam Canyon//SRAM zondacrypto rijdt – is Bottas steeds vaker ook op twee wielen actief. Cromwell was ook in Tsjechië aanwezig om Bottas te ondersteunen.

Valtteri Bottas relaxt niet op een boot

De Cadillac-coureur plaatste deze week een aantal foto’s van het evenement op sociale media. “Terwijl de rest lekker ligt te relaxen op een boot…”, luidde het bijschrift. “Ik ben als vijfde geëindigd in de categorie Heren 35-39 en heb me gekwalificeerd voor het WK gravel. Bedankt voor de geweldige steun op het zware parcours van gisteren, ik heb ervan genoten! Het is altijd leuk om dit soort evenementen samen te ontdekken.”

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Overigens kan Bottas door zijn F1-verplichtingen niet deelnemen aan het wereldkampioenschap. De race vindt plaats in het tweede weekend van oktober in Nannup, Australië. Dat valt samen met de GP van Singapore. Het is pas de vijfde editie van het WK gravel. De Nederlander Mathieu van der Poel werd in 2024 wereldkampioen, terwijl de Belg Florian Vermeersch de huidige titelhouder is.

Whilst the others are relaxing on their boats 🛥️



UCI Gravel World Series @ Hlinsko 🇨🇿



Finished 5th in Men 35-39, and qualified for the gravel world champs. Thank you for the huge support on the tough course yesterday. Loved it!



Always nice to explore events like this together… pic.twitter.com/4YbJ5obYaZ — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 2, 2026

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