Charles Leclerc zet de toon tijdens de eerste vrije training voor de GP van Miami. Max Verstappen zet de tweede tijd neer, gevolgd door Oscar Piastri. Mercedes oogt minder sterk dan voor de voorjaarsstop en blijft steken op de vijfde en zesde stek.

Voor het eerst sinds 29 maart dit jaar kussen de F1-bolides weer het asfalt tijdens een officieel Grand Prix-weekend. Na het raceweekend in Japan werden immers zowel de GP van Bahrein als die van Saoedi-Arabië geschrapt vanwege de onrust in het Midden-Oosten.

Onrust was er ook achter de schermen over het reglement van 2026. De FIA greep in en heeft, voor zover mogelijk, het reglement ietwat aangepast. Qua timing best lastig zo direct voor een sprintrace en dus besloot de FIA de eerste, en enige, vrije training voor de GP van Miami te verlengen met een half uur.

Ook de teams zaten niet stil tijdens de ingelaste voorjaarsstop en dus zijn veel bolides voorzien van een batterij aan updates. Met name Ferrari, McLaren en Red Bull hebben uitgepakt hier in de Verenigde Staten. Zo is de RB22 nu bijvoorbeeld ook voorzien van de bijzondere macarena-vleugel. Kortom, ook op dat gebied komen die dertig extra minuten als geroepen.

Leclerc iedereen de baas

Ferrari oogt rap met het nieuwe pakket en Charles Leclerc zet de snelste tijd neer in de openingsfase van deze sessie. De Monegask prijkt na een uur nog steeds bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Daarachter staat Max Verstappen (P5) ingeklemd tussen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Met nog slechts 12 minuten op de klok wordt het, met het oog op de sprintkwalificatie, erg interessant. De banden met de rode wangen worden onder de bolides geschroefd en de coureurs maken zich op voor de kwalificatiesimulatie. Verstappen pakt direct de snelste tijd, maar Leclerc snoept deze weer af van de Nederlander. Norris is de volgende die zijn pijlen richt op P1, maar moet uitwijken op de baan voor Alexander Albon.

Wanneer de vlag valt is Leclerc nog altijd de snelste man op de baan, gevolgd door Verstappen en Piastri. Mercedes valt wat tegen en moet genoegen nemen met P5 en P5. Of zij kunnen terugslaan in de sprintkwalificatie, zien we zometeen om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

