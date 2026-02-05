Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule 1. Het nieuwe jaar brengt voor de jonge Italiaan behoorlijk wat veranderingen met zich mee, nu dat er voor zowel het chassis als de motor een geheel nieuw reglement van kracht gaat. Kimi Antonelli weet echter wel waar de grootste uitdaging zal liggen: de inzet van het toenemende elektrische vermogen. ‘Het is net een soort schaken op hoge snelheid’, legt de Mercedes-coureur uit.

In 2026 gaat een heel nieuw motorreglement in de Formule 1 van kracht. De teams hebben dan voor het eerst met een krachtbron te maken met een vermogensverdeling die voor de helft bestaat uit de verbrandingsmotor en de andere helft uit het elektrische hybridesysteem. Hierdoor speelt het managen van de batterij straks een doorslaggevende rol tijdens races. Volgens Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is dit dan ook de grootste uitdaging voor de coureurs.

‘Soort schaken’

“Ik denk dat het belangrijkste element aan de kant van de aandrijfeenheid ligt, en natuurlijk aan de kant van de accu”, zei hij tijdens de season launch van de Zilverpijlen. Volgens de jonge Italiaan wordt de creativiteit van coureurs zo nog belangrijker. “Omdat je veel met het elektrisch vermogen kunt spelen, vooral wanneer je tegen andere coureurs vecht. Het is net als schaken, maar dan een soort schaken op hoge snelheid.”

LEES OOK: Toto Wolff over titelkansen George Russell: ‘Heeft een glansrol verdiend’

Het is straks echter niet alleen belangrijk wat een coureur achter het stuur doet, maar ook hoe de inzet van het elektrische vermogen voorafgaand aan een raceweekend of zelfs een sessie met het team is uitgestippeld. “Vooral met HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains, red.) wordt het erg belangrijk om de software en de inzet voor elk circuit optimaal te benutten, omdat dat echt het verschil kan maken”, voegt Antonelli toe. “Als ik het over inzet heb, bedoel ik zowel de race als de kwalificatie. Het gaat erom dat je elke ronde en elke run de juiste en consistente inzet hebt. Daar kun je echt het verschil maken, want met deze nieuwe regelgeving is het een enorme verandering, zelfs op softwaregebied. Het wordt echt een heel ander verhaal.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.