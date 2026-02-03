Volgens de wedkantoren maakt George Russell de meeste kans om in 2026 tot wereldkampioen te worden gekroond. Tijdens de shakedown in Barcelona leek Mercedes te bevestigen dat het een uiterst competitieve bolide heeft gebouwd voor het nieuwe seizoen. Zonder noemenswaardige problemen werkte het team talloze kilometers af op het Spaanse asfalt. Teambaas Toto Wolff gunt Russell – die de afgelopen jaren een bijrol speelde in de titelstrijd – nu een plek in de schijnwerpers.

Sinds George Russell in 2022 de overstap maakte naar Mercedes, boekte de Brit vijf overwinningen en veroverde hij zeven polepositions. Toch deed hij nooit serieus mee om de wereldtitel. Max Verstappen was de afgelopen jaren heer en meester in de Formule 1 en werd vorig seizoen afgelost door regerend wereldkampioen Lando Norris. Russell eindigde uiteindelijk als vierde in het kampioenschap. Wolff is zich ervan bewust dat zijn coureur dit jaar door de wedkantoren tot favoriet is gebombardeerd; een rol die hij volgens de Oostenrijker meer dan verdient.

Resultaten afwachten

“Het is altijd prettig als je coureur als favoriet wordt gezien door de bookmakers“, zei Wolff maandag tijdens de season launch van Mercedes. “Ik denk ook dat George die status verdient, want hij behoort simpelweg tot de besten. Hij weet het uiterste uit de auto te halen en is van onschatbare waarde voor het team geweest.”

Toch houdt Wolff nog een slag om de arm. “Uiteindelijk wint de beste coureur in de beste auto, en we hebben nog niet bewezen dat ons pakket goed genoeg is om mee te doen om de titel. Ik hoop natuurlijk dat de wedkantoren gelijk hebben, maar ik geloof het pas als de resultaten dat bevestigen.”

