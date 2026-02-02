Mercedes-teambaas Toto Wolff trekt zich niets aan van de beschuldigingen van andere teams dat de Silberpfeile ‘motortrucs’ zouden gebruiken om extra vermogen te genereren. In aanloop naar het nieuwe F1-seizoen werd Mercedes verdacht van het gebruik van uitzettende onderdelen in de krachtbron, om zo de compressieverhouding te verhogen. Wolff roept zijn concurrenten op zich op zichzelf te focussen.

Tijdens de season launch van Mercedes op maandag stond Toto Wolff de media te woord. Uiteraard werd hij gevraagd naar de vermeende motortrucs van het team; via een mogelijke maas in de wet zou het de Duitse renstal de compressieverhouding in de nieuwe motor kunnen verhogen zodra de auto op temperatuur komt. Wolff wuifde de aantijgingen eenvoudig weg. Volgens hem is de FIA gedurende het homologatieproces juist ‘zeer positief’ geweest.

‘Get your sh*t together’

“Zoals jullie weten, ben ik altijd sceptisch over prestaties”, aldus Wolff. “Er wordt zoveel verzonnen. Ik heb te vaak verkeerde verwachtingen gehad en ik wil in Bahrein of Melbourne niet voor verrassingen komen te staan. Wat betreft de motor begrijp ik niet dat sommige teams zich zo intensief met anderen bezighouden en blijven hameren op een zaak die allang helder is. De communicatie met de FIA was vanaf het begin erg positief. Dus, get your sh*t together“, richtte hij zich direct tot de concurrentie.

“Wij proberen al die afleidingen te minimaliseren en ons gewoon te focussen op onszelf. Uiteindelijk zijn alle teams anders. Misschien zijn er rivalen die nu al excuses zoeken, nog voordat we überhaupt zijn begonnen met racen”, sneerde hij. “Wij zouden het nooit zo aanpakken”, voegde Wolff eraan toe. “Zeker niet als al meerdere keren is aangetoond dat onze motor legaal is. Maar als men zich op deze manier wil laten afleiden, staat het hen vrij dat te doen.” Gevraagd naar mogelijke protesten van andere teams, herhaalde Wolff dat de krachtbron ‘voldoet aan de reglementen zoals die zijn opgesteld’ en ‘door alle gestelde controles komt.’ Een eventuele maas in de wet liet hij daarbij buiten beschouwing.

