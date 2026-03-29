Oliver Bearman heeft de eerste safety car-periode van de GP Japan veroorzaakt. De Haas-coureur was in gevecht met Franco Colapinto, toen zijn bolide in ronde 22 van de baan raakte en op het gras terechtkwam. De Brit kwam vervolgens met een harde klap bij bocht 13 in de barrières tot stilstand. Bearman kon wel al gauw uit zijn auto klimmen, maar leek na zijn crash last te hebben van zijn enkel.

Voor een aantal van de andere coureurs, onder wie Andrea Kimi Antonelli, betekende de safety car-periode een gratis pitstop.

Bekijk het moment hier:

