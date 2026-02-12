Carlos Sainz is onder de indruk van het team van Red Bull na de eerste testdag in Bahrein. De Spanjaard zag hoe de RB22 – in de handen van Max Verstappen – vele testkilometers maakte op het Bahrain International Circuit, en in de ochtendsessie zelfs de snelste tijd kon rijden. Sainz is het daarom eens met Mercedes-teambaas Toto Wolff: ‘Red Bull is echt een stap verder’.

Toto Wolff was na de eerste testdag in Bahrein met stomheid geslagen. De Mercedes-teambaas zag hoe Max Verstappen tijdens de ochtendsessie in de RB22 niet alleen de snelste tijd neerzette, maar ook over de dag heen gemakkelijk vele kilometers kon maken. “Nou, ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren”, gaf de Oostenrijker zelfs eerlijk toe. “De auto, de motor; Red Bull bepaalt op dit moment gewoon de maatstaf, denk ik.”

Carlos Sainz – coureur voor Mercedes-klantenteam Williams – is het met de teambaas van de Zilverpijlen eens. “Het is nog erg vroeg, maar als ik moet afgaan op de GPS-gegevens van gisteren, dan is het op dit moment waar dat wat Red Bull Ford Powertrains gisteren deed, een duidelijke stap vooruit was ten opzichte van alle andere teams”, vertelt de coureur op donderdag aan de aanwezige media in Bahrein. “En niet alleen een kleine stap, maar echt een duidelijke stap. Het was erg indrukwekkend.”

‘Petje af’

Red Bull staat in 2026 voor een nog grotere uitdaging dan de concurrentie. Naast een compleet nieuwe bolide staat de Oostenrijkse renstal dit jaar ook voor het eerst met een eigen motor aan de start. Sainz neemt alvast zijn petje af voor zijn voormalig werkgever. “Als ze erin slagen om met een compleet nieuwe set regels, een compleet nieuwe motor en nieuwe mensen aan de start van race één te verschijnen en dan ook nog eens de snelste en meest betrouwbare motor blijken te hebben, dan moet je je petje voor ze afnemen en zeggen: ‘Wat hebben ze dat goed gedaan’”, sluit de Williams-coureur af.

