Het team van Red Bull wacht het officiële oordeel van de FIA over zusterteams niet af. McLaren-CEO Zak Brown riep het bestuursorgaan recent nogmaals op om ‘A/B-teams’ in de Formule 1 af te schaffen, en haalde in een brief vooral uit naar zusterteams Red Bull en Racing Bulls. Teambaas Laurent Mekies onthult dat Red Bull sindsdien alvast de regels omtrent transfers tussen de renstallen heeft aangescherpt: “We hebben onszelf al een langere wachttijd opgelegd”.

Afgelopen mei haalde Zak Brown opnieuw uit naar zusterteams Red Bull en Racing Bulls. In een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem riep de McLaren-CEO om een einde te maken aan ‘A/B-teams’ in de Formule 1. Hoewel er nog geen officiële stappen zijn gezet door de FIA, wacht Red Bull niet af.

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Teambaas Laurent Mekies onthult hoe zijn renstal inmiddels zelf al strengere regels heeft ingesteld omtrent het overstappen van personeel tussen Racing Bulls en Red Bull. De Fransman is het met Brown eens dat de elf teams op de huidige F1-grid onafhankelijk van elkaar moeten opereren. “Het maakt niet uit of een team mede-eigenaar is, of twee teams dezelfde motor hebben, of dat ze dezelfde versnellingsbak of dezelfde ophangingen hebben. We moeten allemaal onafhankelijk van elkaar racen”, concludeert Mekies tegenover verschillende media.

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De teambaas onthult vervolgens welke stappen Red Bull heeft gezet om die onafhankelijkheid nog meer te waarborgen. “Er bestaan al uiterst nauwkeurige en gedetailleerde regels over de overstap van personeel en de minimale wachttijd tussen het vertrek bij het ene team en de start bij het andere team”, vervolgt Mekies. “We houden ons uiteraard niet alleen aan de FIA-regels, maar hebben onszelf ook een langere wachttijd opgelegd om ervoor te zorgen dat we niet in dit soort discussies terechtkomen.”

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