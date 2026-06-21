George Russell heeft inmiddels al honderd races in dienst van Mercedes gereden. De Brit blikt terug op zijn tijd bij de Zilverpijlen tot nu toe, met name op de race waarmee het allemaal begon. In 2020 kreeg Russell namelijk de kans om in de Mercedes W11 van Lewis Hamilton te stappen. Vervolgens plaatste de coureur daarmee een inhaalactie die achteraf cruciaal was voor zijn verdere Formule 1-carrière: ‘Dat heeft ertoe geleid dat ik hier vandaag sta’.

George Russell maakte in 2019 zijn debuut bij Williams. Na drie jaar lang ‘rijpen’ bij het Britse achterhoedeteam, kreeg de Brit de kans om Valtteri Bottas op te volgen bij Mercedes. Honderd races voor de Zilverpijlen later blikt Russell terug op de race waarmee hij zijn stoeltje bij de Duitse renstal veiligstelde. In 2020 kreeg de coureur namelijk de kans om bij Mercedes in te stappen, toen Lewis Hamilton door covid de Grand Prix van Sakhir moest overslaan.

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Het debuut van Russell bij Mercedes kwam zo onverwacht, dat zelfs de schoenen een paar maten te klein voor hem waren. “Mijn grote ‘flippervoeten’ zouden normaal gesproken veel meer ruimte innemen op een foto”, lacht Russell tegenover Formula1.com wanneer hij naar de te kleine schoenen wordt gevraagd. “Die auto (de W11, red.) was gebouwd voor Lewis en Valtteri, die een stuk kleiner zijn dan ik en ook kleinere voeten hebben, dus moest ik schoenen dragen die twee maten kleiner waren om erin te passen! Dat deed behoorlijk pijn, maar het was wel heel, heel gedenkwaardig.”

De inhaalactie op Bottas

De Brit ving de GP Sakhir als tweede aan, maar had al gauw de raceleiding in handen. Door een pitstopfout van Mercedes en een lekke band kon hij de Grand Prix echter niet afmaken. Toch maakte Russell indruk, met name door zijn inhaalactie op ervaren Mercedes-coureur Bottas. “Ik denk dat die inhaalmanoeuvre cruciaal was voor mijn toekomst bij Mercedes. Ook al werd het niet opgezet als een rechtstreekse confrontatie tussen Valtteri en mij, iedereen wist dat ik erop uit was om zijn stoeltje over te nemen”, zegt Russell eerlijk. “Toen ik de kans zag om hem aan de buitenkant in te halen, heb ik die gegrepen.”

“Dit was mijn 37e race in de F1, en uiteraard mijn eerste bij Mercedes,” vervolgt Russell. “Het waren echt gemengde gevoelens, want ik wist waartoe ik in staat was, ik heb altijd in mezelf geloofd en ik heb altijd het gevoel gehad dat ik, zodra ik de auto onder me had, zou kunnen presteren. Ik stapte in deze auto, reed de hele race aan de leiding, had de race kunnen winnen, maar ik denk dat de manier waarop het allemaal is verlopen, me de kans heeft gegeven om me door het veld heen te vechten, die strijd met Valtteri aan te gaan, en dat heeft ertoe geleid dat ik hier vandaag sta. Alles heeft een reden!”, sluit de coureur af. De GP Catalonië in Barcelona was inmiddels Russells honderdste race bij Mercedes.

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