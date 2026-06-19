Lando Norris vergelijkt de huidige situatie waarin George Russell zich bevindt met zijn eigen titelstrijd een jaar geleden. De Brit ziet overeenkomsten tussen hemzelf en zijn landgenoot, omdat beide coureurs in hun respectievelijke titelgevechten vooral met hun teamgenoten te maken kregen. Toch ziet Norris ook een belangrijk verschil: “Terwijl ik vorig jaar van weinig zelfvertrouwen naar ‘wat heb ik nu nog te verliezen?’ ben gegaan, is George wat zelfvertrouwen kwijtgeraakt”.

Lando Norris begon zijn eigen titelstrijd in 2025 met een achterstand op teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër pakte na de GP Saoedi-Arabië voor het eerst de leiding in het kampioenschap en behield deze totdat Norris met zijn zeges in Mexico en Brazilië de leiding weer terug pakte. De Brit weet dus maar al te goed hoe zijn landgenoot George Russell zich nu voelt. De Mercedes-coureur staat namelijk momenteel op een achterstand van vijftig WK-punten op kampioenschapsleider en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

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Een mentaliteitsverandering bleek uiteindelijk cruciaal voor de kampioenschapsstrijd van de McLaren-coureur, maar Norris vraagt zich af of dit ook voor Russell zal werken een jaar later. “Iedereen denkt anders”, steekt Norris van wal tegenover de media. “Ik heb mezelf altijd veel druk opgelegd. Maar ik weet niet of George zichzelf druk oplegt of niet, of dat hij die druk voelt of niet. Ik weet niet precies in welke situatie hij zich nu bevond. Tegelijkertijd is hij ook altijd een behoorlijk zelfverzekerde kerel geweest.”

Norris adviseert Russell

Volgens Norris zit daar dan ook het grote verschil tussen hemzelf en Russell. “Terwijl ik vorig jaar van weinig zelfvertrouwen naar ‘wat heb ik nu nog te verliezen?’ ben gegaan, is hij van behoorlijk zelfverzekerd zijn naar misschien wat van dat zelfvertrouwen kwijtraken gegaan”, denkt de wereldkampioen. De Brit adviseert zijn landgenoot dan ook vooral om ‘zijn eigen manier om er mee om te gaan’ te vinden.

Toch ziet de McLaren-coureur ook wel overeenkomst tussen de interne strijd bij de Mercedes-coureurs en zijn eigen titelgevecht met Piastri vorig jaar. “George heeft ook een teamgenoot die het echt ongelooflijk goed doet”, vervolgt Norris. “Waarschijnlijk beter dan de meeste mensen hier hadden verwacht. Hij staat onder druk omdat hij een zeer goede teamgenoot heeft, iemand die hem ongelooflijk goed uitdaagt en geen fouten maakt. En dan heb je nog je eigen uitdaging om gewoon het maximale uit jezelf te halen.”

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