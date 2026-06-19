Voormalig Williams-coureur Riccardo Patrese trekt de titelkansen van George Russell in twijfel. Volgens de oud-coureur is de Brit niet uit het juiste hout gesneden om wereldkampioen te worden, omdat Russell moeite heeft om zich aan zowel de auto als bepaalde circuits aan te passen. “Dat betekent dat hij qua talent niet tot de top behoort”, concludeert Patrese.

George Russell pakte in Australië zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen, maar daar bleef het voorlopig meteen bij voor de Brit. De Mercedes-coureur werd voorafgaand aan de seizoenstart gezien als de favoriet voor de titel, maar ziet inmiddels hoe zowel teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als Ferrari’s Lewis Hamilton aan hem voorbij zijn gegaan in het coureurskampioenschap. Russell werd daarbij wel meermaals tijdens raceweekenden geplaagd door pech – zo werd tijdens zijn laatste pitstop in Barcelona nog de voorvleugel van zijn W17 verkeerd afgesteld.

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Toch trekt oud-F1-coureur Riccardo Patrese de Brit als titelkandidaat in twijfel. “Ik zeg altijd dat excuses nergens toe leiden”, steekt de oud-coureur van wal tegenover een gokwebsite. “Als de auto zich op een bepaalde manier gedraagt, moet je er als coureur mee rijden en je aanpassen aan de auto. Als hij geen goed gevoel heeft, betekent dat dat hij qua talent niet tot de top behoort. Een uitmuntende coureur is iemand die elke situatie optimaal kan benutten.”

Zwaktepunt

Russell gaf zelf ook aan moeite te hebben met bepaalde circuits. Zo vertelde hij in Miami nog dat het Miami International Autodrome een circuit is waarmee hij niet uit de voeten kan. Voor Patrese is het reden om nog meer aan de potentie van Russell te twijfelen. “In Canada zei hij: ‘Dit is niet mijn soort race, ik vind het circuit maar niks.’ Zoiets kun je niet zeggen”, is de oud-coureur van mening. “Er zijn 24 races in een seizoen. Je moet op elk circuit met dezelfde agressie rijden. En als je het niet leuk vindt, moet je harder werken om het circuit bij je te laten passen. Hij zou hier eigenlijk niet te veel over moeten praten, want het laat zijn zwaktepunt zien.”

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