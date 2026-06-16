Gaat Lewis Hamilton zowaar meedoen om de wereldtitel na zijn zege voor Ferrari in Barcelona? We bespreken het in onze podcast FORMULE 1 Paddockpraat. Ondertussen worstelde Red Bull in de GP Catalonië en dus rijzen weer vragen over de nabije toekomst van Max Verstappen: de stormachtige opkomst van Kimi Antonelli hoeft een stap naar Mercedes nog altijd niet in de weg te staan. Dit en meer, van WK voetbal tot Nyck de Vries z’n zege in Le Mans, bespreken we met coureur en analist Jeroen Bleekemolen.

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