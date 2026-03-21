Max Verstappen heeft zaterdag zijn tweede NLS-race gewonnen! In een zeer sterk rijdersveld kwamen hij en teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon als winnaars uit de bus. Verstappen verklaarde na afloop dat hij in de eerste plaats vertrouwd wilde raken met zijn nieuwe Mercedes-AMG-bolide, de auto waarmee hij in mei deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Daarnaast genoot hij zichtbaar van de sfeer op een van zijn favoriete circuits.

“Het ging helemaal niet slecht”, concludeerde een tevreden Verstappen in de uitzending van de NLS. “Dit hele weekend stond in het teken van vertrouwd raken met de auto op de Nordschleife, en dat was gewoon ontzettend leuk om te doen. Het team heeft alles uitstekend geprepareerd, dus we hebben goed kunnen testen. Onderaan de streep voelde ik me gewoon heel comfortabel. Het was een erg goede ervaring.” De interviewer van dienst deelde vervolgens nog een plaagstootje uit aan de moderne Formule 1 en vroeg Verstappen hoe het was om Mario Kart de afgelopen dagen te moeten verruilen voor een Nürburgring-simulator. De Nederlander heeft de nieuwe F1-reglementen voor 2026 immers al meerdere keren met het computerspel vergeleken.

Verstappen hapte echter niet toe en vervolgde nuchter: “Ik heb me goed kunnen voorbereiden. De oefenrondjes die ik hier heb gereden hebben me geholpen. Op een baan als deze is het belangrijk om precies te weten waar je naartoe moet”, grapte hij. “Daarna was het vooral een kwestie van wennen aan de GT3-auto. Los daarvan is dit gewoon een geweldig evenement. De fans, de sfeer, de passie voor het racen; dat is fantastisch om te zien”, somde Verstappen op. “Ik maak daar graag deel van uit.”

Nieuwe NLS-deelname in april?

De viervoudig F1-kampioen werd daarna gevraagd waarom hij in zijn vrije tijd juist naar dit circuit komt om hier langeafstandsraces te rijden. “De Nürburgring is voor mij een van de gekste circuits ter wereld, en dat bedoel ik als een compliment”, vervolgde hij. “Ik volg de 24-uursrace al heel lang en dit jaar krijg ik eindelijk de kans om mee te doen. Daarvoor ben ik natuurlijk afhankelijk van de F1-kalender, maar ik probeer zo vaak mogelijk te racen.”

LEES OOK: NLS-triomf voor Verstappen! Winst op de Nürburgring in aanloop naar 24-uursdebuut

In april staan er – door de oorlog in het Midden-Oosten – geen Grands Prix op de planning. Ziet Verstappen kans om opnieuw een NLS-race te rijden? “Dat zijn we nog aan het bekijken, maar ik ben altijd blij als ik hier mag racen”, besloot hij. Op zaterdag 11 april staat de eerstvolgende vieruursrace op de planning.

Lees hier alles over de GP Japan

