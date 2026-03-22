Lewis Hamilton is laaiend enthousiast over de nieuwe Formule 1-auto’s. De Brit maakte afgelopen GP China eindelijk een einde aan zijn podiumdroogte en kwam voor het eerst in het Ferrari-rood als derde over de finishlijn. Dit deed de coureur na een rondenlang gevecht met teamgenoot Charles Leclerc. Na de race vergeleek Hamilton de nieuwe stijl van de F1 met de kartsport: ‘Vanuit de auto was het racen geweldig’.

De Formule 1 heeft twee Grands Prix onder de nieuwe reglementen erop zitten. De meningen zijn echter nog altijd verdeeld over de nieuwe manier van racen die deze regels met zich meebrengen. Zo zijn Max Verstappen en Lando Norris geen fan, terwijl Lewis Hamilton genoot van zijn gevecht met teamgenoot Charles Leclerc in China.

“Ik denk dat dit de beste race is die ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt”, zei Hamilton zelfs in de persconferentie. Ondanks dat Mercedes een maatje te groot was voor de Ferrari’s in Shanghai, is de wereldkampioen blij met de seizoenstart van de Scuderia. “Hopelijk was het ook een spannende race om naar te kijken voor jullie (de fans, red.), want in de auto was het geweldig. Het voelde als karten. Heen en weer, heen en weer. Je kon je auto echt mooi positioneren, waarbij er soms maar een dun velletje papier tussen ons zat, maar we hebben geen lak uitgewisseld. Ik denk dat dat te danken is aan geweldige coureurs en respect.”

‘Heel veel studeren’

Toch was het voor Hamilton niet vanzelfsprekend dat hij nu zoveel rijplezier zou beleven aan de SF-26. De Ferrari-coureur geeft toe dat het afgelopen winterstop lastig was om het nieuwe energiebeheer onder de knie te krijgen. “Tijdens de testdagen heb ik (het energiebeheer, red.) eigenlijk niet echt kunnen ervaren. Het is pas echt tijdens deze drie races – de sprintrace, de race in China en natuurlijk Melbourne – duidelijk geworden hoe het batterijverbruik in zijn werk gaat. Het is dus heel, heel uitdagend. Het vergt veel meer studeren, zou ik zeggen, dan in welk ander tijdperk dan ook dat ik heb meegemaakt.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.