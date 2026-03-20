De strijd tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc was voor veel racefans het hoogtepunt van de GP China, maar niet voor oud-coureur Jacques Villeneuve. De wereldkampioen van 1997 denkt zelfs dat Ferrari hun race verpestte door de twee coureurs zo met elkaar te laten vechten. ‘Mercedes kon zo weg rijden’, aldus Villeneuve, die wel nog een strijd in het constructeurskampioenschap tussen de twee teams verwacht.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc streden in Shanghai op het scherpst van de snede om de derde plek. Hoewel de Brit uiteindelijk aan het langste eind trok – en zo een einde maakte aan zijn lange podiumdroogte bij Ferrari – stelde Leclerc na de race dat hij wel genoot van het gevecht met zijn teamgenoot. De twee Mercedessen – met uiteindelijke racewinnaar Andrea Kimi Antonelli voorop – raakte tijdens de race wel steeds verder uit het zicht voor de twee Ferrari-coureurs.

‘Zo rijdt Mercedes weg’

Volgens oud-coureur Jacques Villeneuve heeft het gevecht tussen de Ferrari’s het Italiaanse team uiteindelijk de zege gekost. “Het was wel eerlijk, omdat Lewis als derde eindigde en zo zijn teamgenoot versloeg”, zei de wereldkampioen van 1997 tegen Sky F1. “Dus ja, het is uiteindelijk goed gekomen, maar het was wel een beetje extreem, en het heeft de race van Ferrari verpest. Ze reden op de tweede en derde plaats. Toen gingen ze zo hard de strijd met elkaar aan dat ze hun banden versleten. En in die twee ronden verloren ze vijf seconden op Antonelli. Als ze zo met elkaar blijven strijden, dan rijdt Mercedes weg.”

Ondanks dat Ferrari het Mercedes in de race niet heel lang moeilijk kon maken, denkt Villeneuve wel dat de Zilverpijlen moeten oppassen in het constructeurskampioenschap. “Mercedes zou zich wel een beetje zorgen moeten maken over de terugkeer van Ferrari, want ze liggen qua punten niet zo ver achter”, voegde de oud-coureur eraan toe. Momenteel ligt Ferrari 31 WK-punten achter op Mercedes.

