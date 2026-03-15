Charles Leclerc kijkt terug op een spannende, maar leuke Grand Prix in China. De Ferrari-coureur eindigde net buiten het podium, op de vierde plek. Na meerdere gevechten met teamgenoot Lewis Hamilton en de Mercedessen, is hij tevreden met dit resultaat. “Het was gewoon een coole race”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc miste net het podium na gevechten met Lewis Hamilton. De teamgenoten gingen flink de strijd met elkaar aan en waren beide gebrand op een plekje op het ereschavot. Uiteindelijk was de zevenvoudig wereldkampioen sneller. “Aan het einde van de dag was Lewis gewoon sterker. Ik ben blij dat hij eindelijk het podium heeft gehaald”, vertelde Leclerc in de paddock in Shanghai.

‘Van genoten’

Leclerc blij met het resultaat, want hij benadrukte dat de nieuwe auto’s stiekem best leuk zijn om mee te rijden. “Deze bolides zijn echt leuk om mee te rijden in een race. Je kunt spelen met de batterij en het energiemanagement is tactisch interessant. Dat is eigenlijk best leuk. Ik heb ervan genoten”, aldus de Ferrari-coureur.

Volgens Leclerc waren de gevechten tussen de teamgenoten wel eerlijk. Toch was er een kleine touché, ‘een kusje’, zoals Hamilton het omschreef in de paddock. “Het was een harde, maar eerlijke strijd”, aldus Leclerc. “Dat was echt gaaf. Het was tactisch goed nadenken. Vooral bij het gevecht om wie in de laatste bocht kon inhalen, waarbij we allebei vroeg remden en goed op de energie moesten letten”, gaf de Monegask aan. Hoewel Leclerc net het podium miste, is hij blij voor Hamilton. “Ik ben blij voor Lewis en hij verdient het ook, meer dan ik. Hij is heel dit weekend al beter.”

‘Gat naar Mercedes’

Tegelijkertijd kijkt de 28-jarige nog naar een gat naar de Mercedessen. “Het enige negatieve is het gat naar Mercedes. Op een dag als deze zie je dat Mercedes de auto goed heeft ontwikkeld, dus wij moeten hard blijven werken.” Maar dat betekende niet dat hij winnaar Kimi Antonelli niet feliciteerde. “Een eerste overwinning is altijd speciaal en hij is ook zo jong. Zulke rauwe emoties zijn altijd ontroerend om te zien. Hij was al heel het weekend sterk en verdient deze overwinning. Dus proficiat voor hem”, besloot Leclerc.

