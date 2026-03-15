Pas 19 jaar oud, de jongste polepositionhouder in de geschiedenis van de Formule 1, en nu ook Grand Prix-winnaar. Kimi Antonelli is de eerste Italiaan in twintig jaar die de hoogste trede van het F1-podium bereikt. “Ik ben sprakeloos,” zegt hij, zichtbaar ontroerd. “Ik sta op het punt om in huilen uit te barsten.”

In Shanghai laat Antonelli zien dat hij klaar voor het grote werk is. Een pole, een dominante race, en in de slotfase de zenuwen die even opspelen. “Ik wilde Italië terug naar de top brengen, en dat is vandaag gelukt! Al gaf ik mijzelf wel een hartaanval toen ik mijzelf verremde in de slotfase.”

Lees ook: GP China 2026: Overtuigende eerste F1-zege Antonelli, Verstappen met lege handen

Want nu de eerste overwinning een feit is, lonkt er meer. Staat hij aan de start van een titelrace met teamgenoot George Russell? “Dit is pas het begin en George is een geweldige coureur en op alle aspecten sterk. Het vergt dus veel om hem te kunnen verslaan. Aan de andere kant is dit ook een grote kans voor mij, want ik leer heel veel van hem. Maar ik focus me gewoon race per race en dan zien we wel waar we staan aan het einde van het seizoen.”

Lees hier alles over de GP China

