Oliver Bearman heeft tijdens de Grand Prix van China opnieuw punten gescoord voor Haas. De 20-jarige coureur eindigde als vijfde na een hectische openingsronde, waarin hij een botsing met Isack Hadjar wist te vermijden. Daarmee is hij best of the rest achter de Mercedessen en Ferrari’s. “We moesten de strijd in het middenveld winnen en dat hebben we gedaan”, aldus Bearman.

Oliver Bearman startte als tiende en eindigde als vijfde in Shanghai, waardoor hij nu vijfde in het coureurskampioenschap staat. Tijdens de eerste ronde van de race was hij aan het strijden met Isack Hadjar en daardoor viel de 20-jarige Brit ver terug. Voor hem kwam de safety car echter op een goed moment. “Ik ben erg blij met dit resultaat”, vertelde Bearman in de paddock in China.

‘Ik bevroor’

De race begon moeizaam voor de Haas-coureur. Bij het ingaan van bocht dertien verloor Hadjar de controle over zijn Red Bull, waardoor Bearman moest reageren om een botsing te voorkomen. “Dat scheelde echt weinig. In dat ene moment dacht ik alleen maar: ‘Wow'”, gaf Bearman aan.

Bearman benadrukt dat deze bocht een van de moeilijkste was tijdens de race. “De wind veranderde heel het weekend. Het voelde alsof de bocht voorbij was en dan kreeg je abrupt overstuur. Hadjar stond opeens met zijn neus naar mij en ik bevroor een beetje. Ik ging van de baan en dacht dat mijn race voorbij was. Gelukkig was er geen ongeluk, maar ik reed daardoor wel achteraan”, concludeerde de Brit.

‘We hebben geluk gehad’

In ronde tien kwam de safety car op de baan, wat Bearman een kans gaf. “Aan het begin hadden we geen geluk, maar de cafety car kwam precies op het juiste moment. We kunnen niet ontkennen dat we geluk hebben gehad. We konden de strijd in het middenveld aangaan. Alpine had veel snelheid, Pierre kwam op het einde nog heel dichtbij.” Hoewel de jonge Brit blij is met de vijfde plek, ziet hij ook verbeterpunten voor het team. “We hebben nog werk te doen, maar dit is een goed resultaat en we blijven pushen om beter te worden.” Op het moment staat Haas als vierde in het constructeurskampioenschap.

