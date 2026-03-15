Oscar Piastri moest de GP van China zondag vanaf de zijlijn bekijken. De Australiër had zijn McLaren op de startgrid geparkeerd, maar werd op het laatste moment teruggeroepen door het team. De monteurs constateerden een elektrisch probleem, waardoor hij niet kon deelnemen aan de race. Teamgenoot Lando Norris kampte met een vergelijkbaar mankement. Voor Piastri was het echter het tweede weekend op rij dat hij niet aan de start verscheen.

Twee DNS’s op rij voor Piastri! Tijdens de openingsrace in Melbourne – nota bene zijn thuisrace – zorgde een crash in de opwarmronde ervoor dat hij niet kon starten. In Shanghai werd de 24-jarige coureur geplaagd door een elektrisch probleem in de aandrijflijn. “We hadden allebei problemen met de motor”, verzuchtte Piastri na afloop tegenover de media. “Ik had wel een ander probleem dan Lando (Norris, red.)”, voegde hij eraan toe. “Natuurlijk is het teleurstellend, maar het is wat het is. Afgelopen weekend kon ik het allemaal iets moeilijker accepteren.”

‘Paar bemoedigende dingen’

“Dit zijn nu eenmaal dingen die bij het racen horen, zeker nu we zijn overgestapt op nieuwe reglementen”, merkte Piastri op. “Al is het wel doodzonde dat dit bij beide auto’s moet gebeuren.” Voor McLaren doet de dubbele DNS extra pijn. De regerend wereldkampioenen staan nu nog op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, al bedraagt het verschil met Haas nog maar één WK-punt. “Er waren een paar bemoedigende dingen”, vervolgde Piastri optimistisch. “We hebben bijvoorbeeld meer uit onze motor kunnen halen. Ik denk dat het gat met de snelste teams kleiner is geworden, maar het is nog altijd groot.”

LEES OOK: Norris betreurt eerste DNS in F1-carrière: ‘Geen beste dag voor McLaren’

“Er is nog veel werk te doen”, gaf hij toe. “Ik verwacht dat we nog wel iets dichterbij kunnen komen, maar het wordt onmogelijk om de achterstand helemaal goed te maken. Het is gewoon ontzettend lastig. Er zijn zoveel regels rondom de motor. En soms verander je iets, wat ergens anders een negatief neveneffect veroorzaakt. Daar proberen we nog steeds van te leren.”

Lees hier alles over de GP China

