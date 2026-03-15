Een gefrustreerde Lando Norris kwam zondag niet in actie tijdens de GP van China. McLaren kampte met elektrische problemen, waardoor zowel hij als teamgenoot Oscar Piastri niet kon deelnemen. De Engelsman – die eigenlijk vanaf de zesde startplek zou vertrekken – wilde aanvankelijk proberen vanuit de pitstraat te starten, maar het team kreeg zijn MCL40 niet aan de praat. Voor Norris was dit de eerste DNS uit zijn Formule 1-carrière.

“Ik hoorde ongeveer twintig minuten voordat ik de garage uit zou gaan dat het team een probleem had geconstateerd”, verzuchtte Norris tegenover de media. “Ze waren al een tijdje aan het sleutelen vanwege een elektrisch probleem in de motor. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik niet kon starten. Het is jammer, want dit is mijn eerste DNS in de Formule 1”, zei hij teleurgesteld. “Dat is al triest, maar het feit dat Oscar (Piastri, red.) ook niet kon starten, maakt het allemaal nog erger. Dus ja, geen beste dag voor ons”, concludeerde Norris.

De Engelsman benadrukte dat dit een tegenslag was voor het hele team. “Het is gewoon teleurstellend”, vervolgde hij. “Ik baal dat ik vandaag mijn werk niet heb kunnen doen, maar heb ook begrip voor de frustraties van het hele team. Ik heb veel respect voor de monteurs. Iedereen steekt er veel werk in, maar een F1-auto is gewoon een complexe machine. Daarbij zijn er natuurlijk heel veel nieuwe dingen, waardoor je altijd tegen onverwachte problemen aanloopt. Iedereen is teleurgesteld dat we de auto vandaag niet aan de praat hebben gekregen, maar we zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen”, verzekerde Norris.

‘Hadden wat geluk nodig’

De wereldkampioen stapte op enig moment wel in de cockpit. Had hij vertrouwen in een start vanuit de pitstraat? “Nee, het probleem was nog niet opgelost”, gaf hij toe. “Maar je weet maar nooit. In de eerste paar ronden ben ik zelfs in de auto blijven zitten voor het geval dat er een rode vlag kwam. Een beetje geluk had ons goed gedaan, maar dat bleef helaas uit. Vandaag mocht het niet zo zijn.”

McLaren bevestigde later dat Norris en Piastri te maken hadden gekregen met twee verschillende elektrische problemen. “Na onderzoek naar de problemen bij beide auto’s bleken twee verschillende elektrische storingen aan de aandrijflijn de oorzaak te zijn van de dubbele DNS”, schreef het team op sociale media. Het betekent een behoorlijke klap voor de regerend wereldkampioenen, die op dit moment op de derde plaats staan in het klassement.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.