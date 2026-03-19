Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht niet dat de tweede compressiemeting vanuit de FIA veel effect zal hebben op de huidige pikorde in de Formule 1. Het bestuursorgaan gaat vanaf 1 juni de veelbesproken compressieverhouding van krachtbronnen zowel onder statische als operationele omstandigheden meten. Voor Ferrari gaat dat echter niet genoeg zijn om het gat naar Mercedes te overbruggen, voorspelt Vasseur: ‘We moeten op alle fronten nog aan de slag’.

Ferrari was een van de teams die voor de reglementswijziging van de metingen voor de compressieverhouding waren. Mercedes had naar verluidt voorafgaand aan het nieuwe seizoen een manier gevonden om deze verhouding bij hogere autotemperaturen te verhogen – door thermische uitzetting van motoronderdelen – maar zodra de FIA de auto testte onder statische omstandigheden, voldeed de compressieverhouding wel aan het reglement. Vanaf 1 juni voert het bestuursorgaan de tests echter ook uit wanneer de auto op 130 graden Celsius opereert.

‘Nieuwe compressiemeting geen doorbraak’

Volgens teambaas Frédéric Vasseur zal de reglementswijziging echter weinig veranderen voor zijn team. “Ik ben er niet van overtuigd dat de nieuwe regel inzake de compressieverhouding een doorbraak zal betekenen,” vertelt de Fransman aan Sky Sports. “Het is meer dat we op een gegeven moment de ADUO zullen hebben, en de introductie van de ADUO biedt ons de kans om het gat te dichten. Maar nogmaals: het gaat niet alleen om pure prestaties.”

De ADUO staat voor ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’. Teams die een achterstand van minstens twee procent hebben op de constructeur met de beste verbrandingsmotor – op dit moment Mercedes – krijgen extra ontwikkelingsmogelijkheden toegekend. De eerst ADUO staat gepland voor na de zesde race van het seizoen, de GP Miami.

“We weten dat we een prestatietekort hebben (op Mercedes, red.), vooral op de rechte stukken. Daar moeten we aan werken”, vervolgt Vasseur. “We boeken vooruitgang, want in Melbourne hadden we een achterstand van acht tienden, op vrijdag in China zes tienden en op zaterdag vier tienden. Stap voor stap krijgen we steeds meer inzicht in de situatie en dichten we het gat, maar ze liggen nog steeds ver voor ons. Het gaat niet alleen om de motor. We moeten op alle fronten aan de slag.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.