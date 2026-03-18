Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt dat de FIA wel genoeg reglementswijzigingen aan de startprocedures heeft doorgevoerd. Zijn team Ferrari kende als enige een wereldstart tijdens zowel de race in Melbourne als in Shanghai, terwijl veel andere teams – waaronder Mercedes en Red Bull – moeite hadden om gelijk van hun plek weg te komen. Vasseur wijst er echter op dat hij een jaar geleden dit al aankaartte bij de FIA: ‘Het antwoord was toen duidelijk: we gaan het reglement niet aanpassen aan de auto’.

De nieuwe Formule 1-reglementen zijn nog altijd een geliefd onderwerp van discussie in de paddock, zeker nu de eerste twee Grands Prix van het jaar zijn verreden. Ook de nieuwe startprocedure ligt nog altijd onder een vergrootglas. Veel teams kwamen in China wederom niet goed van hun plaats, waardoor onder meer Max Verstappen ver terugviel in het veld. De beide Ferrari’s kenden ondertussen wereldstarts, en konden hierdoor in de eerste rondes het gevecht aangaan met de Mercedessen.

LEES OOK: Russell noemt Ferrari ‘egoïstisch’: ‘Verzetten zich tegen verandering racestart’

Hetzelfde gebeurde tijdens de seizoensopener in Melbourne, en George Russell pleitte na de openingsrace voor reglementswijzigingen vanuit de FIA. “Helaas is het zo dat wanneer je veranderingen wilt doorvoeren ten behoeve van de sport, teams met een concurrentievoordeel – zoals Ferrari op dit moment met de racestart – niet graag zien dat er iets verandert”, vertelde Russell aan Sky Sports F1. De Brit noemde de Scuderia indirect zelfs ‘egoïstisch’.

‘Genoeg is genoeg’

Teambaas Frédéric Vasseur reageert nu. “We hebben het startreglement al ingrijpend gewijzigd met de vijf seconden-regel,” vertelt de Fransman aan Sky Sports. De FIA voerde voorafgaand aan het seizoen nog een ‘pre-start’-periode in van vijf seconden, toen bij de testdagen bleek dat het voor de F1-auto’s dit jaar lastiger is om bij de start weg te komen.

LEES OOK: Leclerc looft hernieuwde Ferrari-vorm: ‘Titelstrijd was nog nooit zó dichtbij’

“Een jaar geleden ben ik al naar de FIA gegaan”, vervolgt Vasseur. “Ik heb toen de startprocedures werden besproken mijn hand opgestoken om te zeggen: ‘Jongens, dit wordt lastig’. Het antwoord was duidelijk: We moeten de auto ontwerpen in overeenstemming met het reglement, en niet het reglement aanpassen aan de auto. We hebben de auto ontworpen volgens de regels. De wijziging van de vijf seconden en het gedoe met het blauwe licht hebben ons helemaal niet geholpen, maar op een gegeven moment is het genoeg geweest.” Toen hem werd gevraagd of de zaak nu gesloten was, antwoordde de Ferrari-teambaas: “Voor mij wel.”

Lees hier alles over de GP Japan

