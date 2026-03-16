Charles Leclerc is bijzonder positief gestemd over de huidige vorm van Ferrari. Na de teleurstelling van 2025, waarin het team geen enkele overwinning boekte, is de Scuderia dit seizoen opvallend competitief. In de eerste twee Grands Prix moest Ferrari het nog afleggen tegen Mercedes, maar de andere topteams laten Leclerc en Lewis Hamilton voorlopig ver achter zich. De Monegask – die benieuwd is naar wat de rest van het jaar zal brengen – droomt voorzichtig van een titelstrijd.

In een interview met Sky Sports werd Leclerc gevraagd naar de stemming binnen Ferrari. “Het is waarschijnlijk 180 graden gedraaid, net als onze achtervleugel”, grapte hij. Vorig jaar stond hij een aantal keer op het podium, maar presteerde de Scuderia beduidend minder dan de andere topteams; de Italiaanse renstal eindigde op een teleurstellende vierde plaats in het klassement.

LEES OOK: Binotto prijst Audi-aanpak, sneert naar Ferrari: ‘Heeft sinds 2008 niets meer gewonnen’

“Vorig jaar was het overigens niet zo erg als de buitenwacht deed vermoeden”, merkte Leclerc op. “We waren nog steeds enorm gemotiveerd. Dat had ook te maken met het feit dat we al heel vroeg in het seizoen waren overgestapt op de nieuwe auto.” Teamgenoot Lewis Hamilton liet eerder doorschemeren dat Ferrari het seizoen 2025 al in mei overboord had gegooid en sindsdien alle aandacht had gericht op het nieuwe F1-tijdperk. “Al die innovatie die we nu in onze auto terugzien, motiveert het team en stimuleert ons om buiten de gebaande paden te denken”, aldus een trotse Leclerc.

Ferrari-droom is aangewakkerd

Vorig seizoen werden er nog – mede door de tegenvallende resultaten van Ferrari – veel vraagtekens geplaatst bij de toekomst van Leclerc. De Monegask is een van de meest gewilde coureurs in de Formule 1; menig team zou de rode loper voor hem uitrollen. De huidige competitiviteit heeft de Ferrari-droom echter weer flink aangewakkerd. “Dit seizoen is heel belangrijk voor mijn toekomst”, reageerde hij desgevraagd. “Daarbij is het altijd mijn droom geweest om voor Ferrari te rijden. Ik focus me volledig op dit jaar en hoop zo snel mogelijk weer op de hoogste trede van het podium te staan.”

Gezien de huidige vorm is het niet ondenkbaar dat Ferrari dit jaar nog een zege boekt. Het hogere doel is echter de wereldtitel, een prijs die Leclerc de afgelopen jaren altijd is ontglipt. Kan hij dit seizoen een gooi doen naar het kampioenschap? “Dat is nog veel te vroeg om te zeggen”, antwoordde hij. “Maar als ik kijk naar de innovaties en wat ik in de auto heb gevoeld, dan is dat doel dichterbij dan ooit.”

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.