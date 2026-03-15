Lewis Hamilton heeft zijn langverwachte eerste podium met Ferrari veroverd. Tijdens de GP van China kwam de gevierde Brit als derde over de streep. Na een moeizaam debuutseizoen in 2025 lijkt Hamilton opnieuw in topvorm te verkeren. Dankzij een vermakelijk gevecht met George Russell en teamgenoot Charles Leclerc sprak hij bovendien van ‘misschien wel de leukste race ooit’.

“Forza Ferrari”, klonk het zondag over de boordradio van Lewis Hamilton. Achter het één-tweetje van Mercedes en de eerste F1-zege van Kimi Antonelli pakte de zevenvoudig wereldkampioen een knappe derde plaats. “Ik ben zo blij voor je, en dankbaar dat ik dit podium met je mag delen”, richtte hij zich na afloop tot de jonge Italiaanse racewinnaar. “Hij heeft mijn stoeltje geërfd bij Mercedes, wat een geweldig team is. Ze zijn dit seizoen ontzettend sterk, maar we doen ons best om ze bij te benen”, zei hij over zijn voormalige team.

Leukste race ooit?

“Ik heb een hele leuke race achter de rug”, vervolgde hij opgewekt. “We hadden een goede start, maar konden deze gasten niet achter ons houden. Het was een geweldig gevecht en een van mijn leukste races in een hele lange tijd. Misschien wel de leukste race ooit!” Ondanks alle kritiek op de nieuwe reglementen is Hamilton nog steeds erg tevreden over zijn SF-26. “Deze auto’s maken het mogelijk om hele mooie gevechten te hebben. Met Leclerc was het echt wiel tegen wiel, maar tegelijkertijd ook bijzonder eerlijk”, loofde hij zijn teamgenoot.

“We hebben elkaar wel een enkele keer geraakt, maar het viel mee”, grijnsde hij. “Maar daar draait het allemaal om, het is hard tegen hard. Tot slot moet ik ook Ferrari bedanken voor hun harde werk”, besloot Hamilton. “Natuurlijk rijden we nog niet helemaal vooraan, maar we hebben een geweldig pakket.”

