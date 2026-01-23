McLaren heeft een belangrijke overwinning geboekt in de zaak tegen IndyCar-kampioen Alex Palou. De Londense rechtbank oordeelde dat de Spanjaard het F1-team meer dan 12 miljoen dollar is verschuldigd, ruim de helft van het oorspronkelijk geëiste bedrag. McLaren daagde Palou voor de rechter nadat hij zich eerder had teruggetrokken uit een meerjarig contract. Het team betoogde dat het daardoor veel inkomsten misliep. CEO Zak Brown noemde de uitspraak van de rechter ‘volkomen terecht’.

De situatie rond Palou en McLaren is al langer complex. Halverwege 2022 probeerde de Spanjaard zich los te maken van zijn IndyCar-contract bij Chip Ganassi Racing. Tegelijkertijd lonkten McLaren en de Formule 1. CGR activeerde echter een optie om hem voor 2023 te behouden. Het geschil werd achter gesloten deuren opgelost; Palou bleef via een eenjarig contract, maar werd tegelijkertijd reservecoureur voor McLaren in de Formule 1. Hoewel McLaren hem in januari 2023 een tekenbonus van 400.000 dollar uitbetaalde voor een IndyCar-deal, besloot Palou die overeenkomst niet na te komen en verlengde hij zijn samenwerking met CGR.

Daarop daagde McLaren hem voor de rechter. Zak Brown maakte duidelijk dat Palou had laten weten niet van plan te zijn zijn verplichtingen in IndyCar óf de Formule 1 na te komen. Het team eiste een flinke schadevergoeding, bestaande uit ondertekeningskosten, misgelopen inkomsten en externe inkomsten die verbonden waren aan Palou’s testprogramma. Palou verweerde zich door te stellen dat de overeenkomst was gebaseerd op een uiteindelijke transfer naar de Formule 1, maar door de komst van Oscar Piastri werd die overstap uitgesloten.

Schadevergoeding

Vrijdag werd bekend dat de Engelse rechtbank McLaren deels in het gelijk stelt; Palou is het team 12 miljoen dollar verschuldigd. Zak Brown noemde de uitspraak ‘volkomen terecht’. “Zoals de uitspraak aantoont, hebben we duidelijk bewezen dat we aan elke contractuele verplichting jegens Alex (Palou, red.) hebben voldaan en volledig hebben nagekomen wat was afgesproken”, reageerde de Amerikaan. “We zijn dankbaar dat de rechtbank heeft ingezien wat de commerciële impact was van Alex’ contractbreuk.”

Palou reageerde teleurgesteld: “De uitspraak van de rechtbank toont aan dat de beschuldigingen tegen mij volledig overdreven waren. Het is teleurstellend dat er zoveel tijd en geld is besteed aan het bestrijden van deze claims, waarvan sommige volgens de rechtbank ongegrond waren, simpelweg omdat ik ervoor koos niet voor McLaren te rijden nadat ik hoorde dat ze me geen F1-contract konden bieden. Ik vind het jammer dat McLaren een schadevergoeding heeft gekregen. Zij hebben geen verlies geleden door wat ze hebben gewonnen met de coureur die mij verving.”

