Het wachten is bijna voorbij voor fans van Drive to Survive. Netflix onthulde woensdag de releasedatum voor seizoen acht van de populaire documentairereeks. Voor het achtste jaar op rij filmden de camera’s van Netflix achter de schermen bij de Formule 1; het spectaculaire seizoen van 2025 werd op de voet gevolgd door de Amerikaanse streamingdienst. Op 27 februari, enkele dagen voor de seizoensopener in Melbourne, gaat de nieuwste serie in première.

Volgens F1.com neemt seizoen acht van Drive to Survive de kijkers opnieuw mee achter de schermen van het afgelopen Formule 1-seizoen. Zo biedt de serie ook een inkijkje in het titelgevecht tussen de beide McLaren-coureurs en Max Verstappen. Naar verluidt zal het eerste kampioenschap van Lando Norris en de onderlinge rivaliteit met teamgenoot Oscar Piastri uitgebreid aan bod komen. Reken op alle off-track drama die Drive to Survive wereldwijd zo populair maakte.

Met name op de Amerikaanse markt heeft de documentairereeks een belangrijke rol gespeeld bij de groeiende populariteit van de Formule 1. Netflix-kijkers maakten voor het eerst kennis met de koningsklasse, dankzij intieme en persoonlijke beelden van de coureurs én de teams. De afgelopen jaren kreeg Drive to Survive echter ook veel kritiek. Liefhebbers van de sport zagen de serie als gedramatiseerd entertainment, waarbij gebeurtenissen en rivaliteiten in scène werden gezet.

