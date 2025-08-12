McLaren-CEO Zak Brown roept de makers van Drive to Survive op om meer aandacht te besteden aan de technologische en strategische aspecten van de Formule 1. De Netflix-serie, die de afgelopen zeven jaar nieuwe markten aanboorde en een breed publiek naar de sport trok, richt zich nu vooral op het drama en de rivaliteit achter de schermen. Volgens Brown zouden fans echter ook gebaat zijn bij meer inzicht in de techniek achter het racen.

“Ik ben vrij open geweest tegenover Netflix”, aldus Brown in How Leaders Lead, een podcastreeks van de Amerikaanse zakenman David Novak. “Als we kijken naar hoe we onze fans kunnen laten meegroeien en onze sport verder kunnen ontwikkelen, dan zijn de technologie en de strategie erachter waanzinnig interessant. Dat is echt een uniek aspect van onze sport.” De vraag is volgens hem hoe Drive to Survive de wereld van ingenieurs, data en aerodynamica kan overbrengen op een breed publiek.

Terabytes for Dummies

“Ik denk dat er verschillende niveaus van interesse in technologie bestaan”, beaamde Zak Brown. “Daarom moeten we die onderwerpen, afhankelijk van ons publiek, op het juiste niveau presenteren. Mensen kunnen zo meer begrip en inzicht krijgen in wat raceauto’s en coureurs doen. Het is onmogelijk om volledig te beschrijven hoe snel deze auto’s zijn, maar er zijn wel manieren om dat via Drive to Survive duidelijk te maken.” Brown verwees daarbij naar de enorme hoeveelheid data waarover Formule 1-teams beschikken. “We hebben het over terabytes aan gegevens”, legde hij uit. “In het begin wist ik eigenlijk niet wat dat precies inhield. Ik dacht: ‘Geef me maar Terabytes for Dummies‘, maar dan heb je het over zo’n tien miljoen documenten. Zoveel data halen we dus uit een raceauto.”

Volgens Brown zou Netflix een deel van die informatie kunnen gebruiken om fans nog meer bij de sport te betrekken. “De fans zijn geïnteresseerd”, zei hij. “Ze houden van de spanning op de baan, van de coureurs en de teams. Nu kunnen we hen – op de juiste manier – laten zien hoe onze sport écht werkt. Ik denk dat mensen gefascineerd zouden zijn als ze zagen wat ik op onze pitmuur te zien krijg.”

Tot slot besprak de McLaren-topman de veranderingen in de demografie van het Formule 1-publiek. “Drive to Survive is een gamechanger voor de sport geweest”, aldus Brown. “Kreeg ik maar een dollar voor elke keer dat iemand tegen me zei: ‘Netflix heeft me naar de Formule 1 gebracht’. Vóór de overname door Liberty Media had de sport moeite om vrouwen, jongeren en de Noord-Amerikaanse markt te bereiken. Het feit dat dat nu gelukt is, hebben we grotendeels aan Netflix te danken. Het is verbazingwekkend hoeveel publiek we tegenwoordig aanspreken.” Brown prees vooral het feit dat de Formule 1 nu een jong en divers publiek aantrekt, met name in Noord-Amerika. “We hebben onszelf niet alleen op de kaart gezet, we zijn écht groot geworden – en dat is supercool om te zien.”

