McLaren-CEO Zak Brown onthult hoe zijn team van plan is om met de verdere titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri om te gaan. De twee teamgenoten staan na de GP Hongarije op een aanzienlijke voorsprong in het coureurskampioenschap, waardoor de kans groot is dat de titel dit jaar door een Papaja-coureur wordt gewonnen. McLaren bereidt zich alvast voor op dat moment, en vooral op hoe ze met de verliezende teamgenoot zullen omgaan.

Met een gat van 88 WK-punten tussen tweede plaats Lando Norris en derde plek Max Verstappen in het coureurskampioenschap, lijkt het er steeds meer op dat de coureurstitel dit jaar meegaat naar Woking. Het verschil tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en diezelfde Norris bedraagt slechts 9 punten, waardoor de titelstrijd tussen de McLaren-coureurs nog zeker niet gestreden is.

In gesprek

Het Britse team bereidt zich alvast voor op een eventuele viering van een eerste titel voor een van hun coureurs. “We denken nog steeds dat andere coureurs meedoen in de titelstrijd, maar we zijn niet naïef”, vertelt McLaren-CEO Zak Brown aan The Race. De Britse renstal hoopt door een goede voorbereiding de gevoelens van de verliezende coureur te sparen. “We gaan gewoon zitten en hebben een gesprek en zeggen: ‘Oké, een van jullie gaat winnen, het wordt de beste dag van je leven – een van jullie gaat verliezen, hoe willen jullie dat we daarmee omgaan? Willen jullie dat we op en neer springen en deze winnaar vieren?’,” onthult Brown.

LEES OOK: Verstappen wijst geheim achter succes McLaren aan: ‘Ongelooflijk om te zien’

De Amerikaan is van mening dat wie van de twee uiteindelijk wint, Piastri of Norris, vooral zal afhangen van externe factoren. “Het zal neerkomen op de uitvoering”, vervolgt Brown. “Het is duidelijk dat er qua tempo geen verschil is. Het zal dus aankomen op de consistentie van de uitvoering, of het kan neerkomen op geluk: het weer, de safety car, of dat iemand door iemand anders op het circuit wordt uitgeschakeld.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.