Wat maakt de MCL39 tot zo’n sterke auto? Max Verstappen kwam in Hongarije met een theorie. Volgens de coureur is het Britse team dit jaar onverslaanbaar wanneer het aankomt op de middelsnelheidsbochten. McLaren-teambaas Andrea Stella reageert op de analyse van de viervoudig wereldkampioen.

Met een voorsprong van 299 WK-punten op tweede plaats Ferrari, moet het wel heel gek lopen voor McLaren als ze dit jaar niet voor de tweede keer op rij de constructeurstitel mee naar huis nemen. Het Britse team pakte niet alleen tijdens elke Grand Prix sinds de GP Oostenrijk de eerste en tweede plaats, maar reed daarbij ook steeds twintig seconden eerder over de finishlijn dan de rest van de grid. Wat is het geheim van het succes achter de MCL39? Max Verstappen heeft wel een idee.

Volgens de viervoudig wereldkampioen is de McLaren-bolide niet alleen maar ‘beter op de banden’. “Tegelijkertijd vind ik hun prestaties op gemiddelde snelheid ongelooflijk in vergelijking met, ik zou zeggen, alle anderen op de grid”, vertelt Verstappen in Hongarije. “De rotatie die ze op de vooras hebben, zonder de achterkant te verliezen, is ook iets wat heel ongelooflijk is om te zien. Dat is iets wat we moeten proberen te bereiken.”

Stella eens met Verstappen

McLaren-teambaas Andrea Stella wordt vervolgens gevraagd naar de analyse van de Red Bull-coureur. “Je kan gewoon naar de GPS-gegevens te kijken”, steekt de Italiaan van wal. “Als je de snelheidsvergelijking met enkele andere teams bekijkt, blijkt uit de gegevens dat McLaren de hoogste snelheid in het midden van bochten kan genereren in bochten met gemiddelde snelheid. Dus ik denk dat de beoordeling van Max correct is.”

Toch denkt de teambaas niet dat de MCL39 daardoor onverslaanbaar is en dat McLaren nu op hun lauweren kan rusten. “We hebben nog steeds onze zwakke punten. Als je bijvoorbeeld een zeer hoge snelheidsbocht neemt, zoals Copse of Pouhon, zijn we niet de snelste auto. Ook bij zeer lage snelheden zijn we waarschijnlijk niet de snelste auto. Maar het merendeel van de bochten in een kampioenschap zijn toevallig middelsnelheidsbochten, en zeker in dat bereik is onze auto, volgens de gegevens, de beste.”

