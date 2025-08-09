Max Verstappen reed in Hongarije zijn tweehonderdste Grand Prix als Red Bull-coureur. Zo’n bijzonder moment wilde de Oostenrijkse renstal natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. In een nieuwe video staan meerdere F1-prominenten stil bij Verstappens mijlpaal, en leggen ze uit wat de coureur tot zo’n uitzonderlijk talent maakt. Ook race-ingenieur Gianpiero Lambiase komt aan bod, en de Brit doet meteen een onthulling.

Max Verstappen behaalde op de Hungaroring een bijzondere mijlpaal. De Nederlander stond daar namelijk aan de start van zijn tweehonderdste Grand Prix met Red Bull. Helaas leverde het weekend niet het gewenste resultaat op – Verstappen werd negende – maar het Oostenrijkse team kon de mijlpaal toch niet stilletje voorbij laten gaan. In een nieuwe Behind The Charge-video van Red Bull vertellen meerdere collega’s van de viervoudig wereldkampioen wat Verstappen als coureur nu zo bijzonder maakt.

Zo vertelt onder meer Red Bull-teambaas Laurent Mekies wat de eerste reactie was van Racing Bulls-coureur Isack Hadjar, toen hij de coureur vertelde dat hij aan de slag ging als teambaas bij de Oostenrijkers. “Het enige wat hij toen kon zeggen was: ‘Laurent, je gaat samenwerken met Max! Je realiseert het je nog niet, maar: je gaat echt samenwerken met Max!’ Dat is het effect dat hij niet alleen heeft op zijn fans, maar ook op zijn collega’s”, vertelt de Fransman.

Koppigheid

Ook Gianpiero Lambiase, Verstappens race-ingenieur vanaf dag één bij Red Bull, deelt hoe het is om met de coureur te werken. “Max wordt op de baan altijd neergezet als de schurk”, legt de Britse ingenieur uit. “Maar buiten de baan om is hij compleet het tegenovergestelde. Hij is een oprechte, vriendelijke reus, en ik zie hem echt als een vriend.” De vriendelijkheid en hulpvaardigheid van Verstappen wordt niet alleen onderstreept door teamgenoot Yuki Tsunoda, maar ook collega’s Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Liam Lawson.

Toch is volgens Lambiase Verstappen niet de perfecte coureur. “Wat is Max zijn beperking? Dat is zijn koppigheid”, onthult de Britse ingenieur. “Hij weet alles het beste, en dat is soms een uitdaging als ingenieur. Je moet proberen tot hem door te dringen. Ik heb geaccepteerd dat ook al weigert hij op dat moment je advies aan te nemen, dan neemt hij het eigenlijk toch wel tot zich. Hij geeft het niet toe, maar hij doet dan toch wat je adviseert.”

