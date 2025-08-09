Kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies leert Max Verstappen steeds beter kennen, en dat zorgt tot nu toe voor aangename verrassingen. De Fransman, die eerder bij Racing Bulls de leiding in handen had, werkte nooit eerder direct samen met de Nederlandse wereldkampioen. Hoewel Mekies eerder al het ‘unieke talent’ van Verstappen op de baan zag, ontdekt hij nu hoe de coureur achter de schermen alles aanpakt.

Laurent Mekies startte vlak na de GP Groot-Brittannië als teambaas bij Red Bull, en werkte de afgelopen twee raceweekenden voor het eerst samen met Max Verstappen. Hoewel de Fransman eerder aan het roer stond bij zusterteam Racing Bulls – het team waar Verstappen zelf in 2015 ook achter het stuur zat, toen nog onder de naam Toro Rosso – werkte Mekies en de Nederlander nooit direct samen.

Mekies verrast door Verstappen

Voor de Red Bull-teambaas zorgden de eerste twee Grands Prix met Verstappen daarom voor aangename verrassingen. “Opeens leer je hem beter kennen, en ontdek je alles achter zijn prestaties op de baan”, steekt Mekies van wal in de BBC Inside Track-podcast. “Je ziet ineens hoe hij op zijn ongelooflijke niveau kan komen. Natuurlijk zag ik eerder al zijn unieke talent op de baan, maar je leert ineens Max buiten het circuit om kennen. Hij heeft zo’n geweldige toewijding, liefde voor de sport en directe benadering voor zowel de goede als slechte momenten.”

“Die combinatie maakt hem onaantastbaar en uniek”, vervolgt Mekies zijn lofzang. “Er zijn veel snelle coureurs, maar het is ongelooflijk als je zowel dat ongepolijste talent als die absolute liefde voor en toewijding aan de sport hebt. En dat samen met al het inzicht dat hij heeft ontwikkeld. Dus was ik verrast? Ik was zeker verrast, het ging verder dan dat ik had verwacht.” Verstappen kon in zijn eerste twee Grand Prix-weekenden met Mekies als teambaas nog geen podiumplaats pakken, hoewel hij in Spa-Francorchamps wel de sprintrace op zijn naam schreef.

