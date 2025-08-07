Gabriel Bortoleto vindt Max Verstappen één van de beste coureurs aller tijden. De Sauber-rookie, die zich vorig jaar tot Formule 2-kampioen kroonde, heeft dit seizoen een vriendschap gesloten met de Red Bull-veteraan – het duo wordt regelmatig samen in de paddock gespot. Als trotse Braziliaan blijft Ayrton Senna voor Bortoleto onaantastbaar, al zou Max Verstappen van hetzelfde hout gesneden zijn.

Bortoleto eindigde tijdens de afgelopen GP van Hongarije voor het eerst vóór Max Verstappen. Het was tevens zijn beste resultaat ooit in de Formule 1. Naar verluidt heeft het 20-jarige talent zijn plek in de sport mede te danken aan de viervoudig wereldkampioen. Verstappen zou hem hoog hebben aangeschreven bij voormalig Red Bull-directeur Jonathan Wheatley, de huidige teambaas van Sauber.

In een interview met het Braziliaanse TV Globo werd Bortoleto gevraagd naar zijn helden in de Formule 1. “Mijn idool was altijd Ayrton Senna”, reageerde hij vanzelfsprekend. “Dat zal hij ook altijd blijven. Als Braziliaan groei je op met de verhalen van deze uitzonderlijke man, iemand die zijn tijd ver vooruit was. Ik denk niet dat er ooit nog iemand zal zijn zoals hij.”

Tijdperk van Max Verstappen

De jonge coureur benadrukte ook de verschillen tussen de moderne Formule 1 en het tijdperk van Senna. “Deze generatie, maar ook de grote coureurs van toen, beseffen dat we dankzij de technologische evolutie veel meer kunnen doen om ons rijgedrag te optimaliseren. We zijn tegenwoordig veel meer bezig met details, omdat we meer middelen hebben om die te analyseren.”

Toch heeft de huidige Formule 1 volgens Bortoleto ook een grootheid voortgebracht. Hij schaart regerend wereldkampioen Max Verstappen in dezelfde categorie als Senna. “Max heeft de juiste rijstijl en gebruikt de telemetrie optimaal in zijn voordeel”, legde hij uit. “Zijn rondjes voor poleposition benaderen de perfectie. Daarom zet ik hem op hetzelfde niveau als Senna. Hij is echt een van de besten ooit. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze viervoudig wereldkampioen zijn geworden? Slechts een paar coureurs zijn zó dominant geweest als hij. Hij hoort absoluut bij de top – samen met Senna, Hamilton, Schumacher, de gasten die echt uitzonderlijk waren.”

