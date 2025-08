Max Verstappen maakte afgelopen weekend in Hongarije bekend ook in 2026 uit te komen voor Red Bull. In de podcast Formule 1 Paddockpraat twijfelen verslaggever Frank Woestenburg en analist Jeroen Bleekemolen hardop of Verstappen die keuze vol zal houden als de auto van 2026 tegenvalt.

“Hij heeft zich erbij neergelegd dat het kampioenschap nu niet meer haalbaar is,” stelt Woestenburg. “Maar als Red Bull Powertrains in 2026 niet presteert, dan gaat dat aan hem vreten. Hoe gaat hij ermee om als hij gedurende een langere periode niet meer in de buurt komt van een overwinning of misschien zelfs podiumplekken?”

“Ik denk dat hij dan zomaar uitstapt volgend jaar”, voorspelt Bleekemolen. “Laten we Hongarije dan even als voorbeeld nemen. Stel dat het aan het begin van het seizoen net zo slecht gaat zoals nu, dan denk ik niet dat hij het einde van het jaar gaat uitzitten. Dan zegt hij na drie, vier races van: ‘het is prima zo.’ En dan gaat Verstappen een deal maken voor de jaren daarna in een auto waarmee hij kan winnen.”

