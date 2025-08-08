McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht geen gemakkelijke tweede seizoenshelft voor zijn team. Hoewel niemand de dominantie van de Britse renstal in twijfel trekt – elf van de veertien Grands Prix in 2025 werden door een McLaren-coureur gewonnen – verwacht de Italiaan nog zeker dat de andere topteams om de zeges zullen meedoen. Stella houdt daarbij vooral Ferrari in de gaten, maar vlakt ook zeker nog Max Verstappen niet uit.

299 WK-punten. Dat is momenteel het verschil tussen kampioenschapsleider McLaren en tweede plaats Ferrari. Het gat is zelfs groter dan het aantal punten dat de Scuderia op dit moment heeft binnengehaald: 260 punten. Hoewel de dominantie van de Britse renstal niet in twijfel wordt getrokken, verwacht teambaas Andrea Stella niet dat de rest van het seizoen zijn renstal helemaal geen tegenstand meer kent van de andere teams.

LEES OOK: Reeks van één-tweetjes, McLaren jaagt op record van Mercedes en Ferrari

Zo ziet de Italiaan vooral gevaar vanuit het team van zijn eigen thuisland. “Ferrari is erg competitief geweest de afgelopen paar races”, vertelt Stella in Hongarije. “Ze waren competitief op de droge baan in Silverstone, ze waren competitief in België. Maar dat vloog om de een of andere reden een beetje onder de radar.” Ook in Hongarije was het de Ferrari van Charles Leclerc die op de zaterdag polepositie pakte. Volgens Stella had McLaren in de openingsfase van de race ook enigszins moeite om het tempo van de Monegask bij te houden. “Ik denk daarom dat Ferrari zeker een kandidaat is om zeges te pakken voor de rest van het seizoen.”

Verstappen

De Italiaanse renstal is echter niet het enige team dat Stella in de gaten zal houden. “Wanneer we in de tweede helft van het seizoen weer gaan racen, zullen we altijd – tijdens zowel de kwalificatie als de race zelf – Ferrari, Mercedes, en Max (Verstappen, red.) in de gaten moeten houden. Max zal zeker weer een manier vinden om voor de overwinningen te vechten.” Verstappen zelf leek aan dat laatste tijdens het raceweekend in Hongarije nog te twijfelen. Volgens Stella is maar één ding duidelijk dit Formule 1-seizoen: “Er is niks vanzelfsprekend in deze sport.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.