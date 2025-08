Max Verstappen lijkt zich neer te leggen bij het gebrek aan competitiviteit van Red Bull, zo bleek na afloop van de kwalificatie in Hongarije. De Nederlander moest flink toegeven op beide McLaren-coureurs én een ontketende Charles Leclerc, wat resulteerde in een teleurstellende achtste startplek. De achterstand is zó groot, dat Verstappen er inmiddels rekening mee houdt dit seizoen geen enkele zege meer te boeken. Een nieuwe wereldtitel lijkt verder weg dan ooit.

Verstappen klonk voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije al weinig hoopvol, maar toonde zich na afloop van de kwalificatie alsnog teleurgesteld. “Het loopt al het hele weekend niet”, verzuchtte hij tegenover de Nederlandse media. “Ik heb geen grip. Ik kan de bochten niet aanvallen, ik kan niet op het gas – niks werkt.” McLaren leek lang op weg naar poleposition, maar verloor die uiteindelijk aan een opvallend snelle Charles Leclerc. Toch ziet Verstappen, wiens jacht op een vijfde wereldtitel ernstig gehinderd wordt, weinig reden voor optimisme.

Geen Wilhelmus op het podium

“Het doet me eigenlijk niet veel pijn”, zei hij gelaten. “Ik doe toch nergens meer aan mee. Of ik dit jaar nog een race win? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ik blijf mijn best doen en probeer de kansen die ik krijg te benutten – zoals de sprintzege op Spa vorige week. Maar dit weekend werkte gewoon niks. Omdat ik zo veel glij, slijten mijn banden extreem snel. Ik verwachtte op voorhand al niet dat dit ons beste weekend zou worden, maar ook weer niet dat het zo lastig zou zijn.”

Voor de race op zondag wordt regen voorspeld – doorgaans goed nieuws voor Verstappen, die in het verleden uitblonk in natte omstandigheden. Toch hoopt hij dat het in Boedapest droog blijft. “Met het gevoel dat ik nu in de auto heb, zou regen echt niet helpen.” Voorlopig berust de Red Bull-coureur in de situatie. “Ik kan er niks aan veranderen”, besloot hij nuchter. “Ik kan wel boos worden, maar daar wordt de auto niet sneller van.”

