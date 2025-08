Niet torenhoge favoriet McLaren, maar Ferrari start vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Hongarije. Charles Leclerc toverde een razendsnelle ronde uit zijn SF-25 en kan het zelf ook nauwelijks bevatten. De bolide van de Monegask is op de startopstelling slechts een rode stip op de horizon van Max Verstappen, die vanaf een teleurstellende achtste stek vertrekt.

McLaren domineerde elke training op de korte en bochtige omloop nabij Boedapest. Het was dan ook niet de vraag óf McLaren de pole zou pakken, maar wíe van de twee coureurs het zou worden. Totdat de wind een rol begon te spelen in Q3 van de kwalificatie en Leclerc knap naar de snelste tijd reed. Uiteindelijk was Oscar Piastri de snelste McLaren-coureur, waardoor de Australiër naast Leclerc plaatsneemt op de eerste startrij.

Op P3 vinden we Lando Norris die geflankeerd wordt door de Mercedes van George Russell. Tot zover een vrij standaard grid. Maar dan wordt het interessant met Aston Martin op de derde startrij. De groene brigade kwam in België niet verder dan de laatste startrij en beleeft nu een hoogtepunt in de afsluiter van de eerste seizoenshelft, met Fernando Alonso op P5 en Lance Stroll op P6.

Ook in de garage van Sauber werd feest gevierd na afloop van de kwalificatie. Gabriel Bortoleto kwalificeerde zich als zevende, de beste positie van het seizoen voor de formatie uit Zwitserland. Als de Braziliaan over zijn rechterschouder kijkt op de startopstelling, ziet hij de regerend wereldkampioen op P8. Verstappen worstelt het hele weekend al met de balans van de RB21 en had het gevoel alsof hij op ijs reed.

Hamilton in zak en as

De top tien wordt afgesloten door beide Racing Bulls, met Liam Lawson op P9 en Isack Hadjar op P10. Yuki Tsunoda kon zijn goede kwalificatie in België geen vervolg geven en start de Hongaarse Grand Prix vanaf een teleurstellende zestiende stek.

Andere grote tegenvallers op de startopstelling zijn, net als in Spa, Kimi Antonelli (P15) en Lewis Hamilton (P12). Met name de zevenvoudig wereldkampioen zat er na de sessie helemaal doorheen. Terwijl zijn teamgenoot feestvierde met de monteurs, vertelde de Brit dat hij zich nutteloos voelde en dat het team hem beter kan vervangen door een andere coureur.

Kan Hamilton de knop omzetten en zich vandaag naar voren vechten, of gooit hij echt de handdoek in de ring? Dat zien we vanaf 15.00 uur, wanneer de Grand Prix van Hongarije van start gaat.

UPDATE: Yuki Tsunoda start vanuit de pitstraat

