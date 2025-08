Een gelaten of gefrustreerde Max Verstappen omdat niks werkt en niks helpt; allerhande soorten gevoelens zouden begrijpelijk na de teleurstellende kwalificatie in Hongarije. Maar het was vooral dat eerste, gelatenheid dus. “In de race zal het vast niet ineens veel beter gaan”, voorspelt Verstappen kalmpjes. En hij legt uit waarom hij niet op regen zit te wachten.

LEES OOK: Hoe verbaasde Leclerc McLaren aftroeft, bijrol Verstappen

Dat de viervoudig wereldkampioen zaterdag in Hongarije geen moment aanspraak kon maken op pole was gezien de problemen met balans en grip al verwacht; niks werkt immers dit weekend. Maar een wonder in de race, is dat zondag mogelijk? Ook dat gaat er niet komen. Althans, Verstappen zelf gaat daar niet van uit.

“Ik heb er geen vertrouwen in dat het in de race ineens een stuk beter gaat”, klinkt het openhartig in de paddock. Zoals Verstappen vaker bepleit: je moet realistisch zijn. En dat is hij. “Het loopt al het hele weekend niet, het is steeds hetzelfde. Ik heb gewoon geen grip, kan geen bochten aanvallen en kan niet op het gas.”

Aan hard werken geen gebrek bij Red Bull, benadrukt hij. Het hele team heeft naar oplossingen gezocht. Verstappen: “We hebben echt wel veel geprobeerd, maar niks werkt.” Dan klinkt al vaak een roep om regen in de Formule 1, maar die mag van de Nederlander in Hongarije zondag wegblijven. “Met het gevoel dat ik nu in de auto heb, hoop ik zeker niet dat het gaat regenen.” Niet voor niets zei hij op de boordradio al dat hij het gevoel had ‘op ijs te rijden’. En bij regen dus nog meer.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.