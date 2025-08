Charles Leclerc heeft zich zaterdag op fraaie wijze verzekerd van de pole position voor de Grand Prix van Hongarije. Wat een ware titanenstrijd leek te worden tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris mondde uit in een enorme verrassing: de Ferrari-coureur troefde de favorieten beide af. Max Verstappen, start, na een moeizame kwalificatie, de race op de Hungaring zondag vanaf de achtste plek.

Q1: Verstappen moet Racing Bulls voorlaten

Moet Verstappen zich na de tegenvallende vrije trainingen zorgen maken over de kwalificatie? Het heeft er in eerste instantie wel alle schijn van. Van meet af aan speelt de Nederlander een bijrol in de strijd om de hoogste plaatsen. Als elfde gaat hij door naar Q2 – dat is altijd nog beter dan de zestiende plek van teamgenoot Yuki Tsunoda. Verrassend in de top-3: Fernando Alonso met zijn nieuwe voorvleugel (tweede) en Isack Hadjar in de Racing Bulls-bolide (derde).

Afvallers: Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg en Albon

Q2: Teleurstellende Hamilton sneuvelt

Er staat geen maat op Norris en Piastri, het McLaren-duo kan zich opmaken voor een tweestrijd in Q3. De rest van het veld is enkele tienden van een seconde langzamer. Met Lance Stroll als verrassende derde. ook de beide Racing Bulls redden het, net als Gabriel Bortoleto in de Sauber. En Verstappen? Die kan ook in Q2 niet aanklampen bij de top. Maar Q3 haalt hij in elk geval; als nummer 8 ditmaal. Maar tevreden over de auto is hij allerminst, zo laat hij via de boordradio weten. Lewis Hamilton vergaat het nog slechter; de Ferrari-coureur eindigt verrassend als twaalfde en kan uitstappen.

Afvallers: Antonelli, Hamilton, Bearman, Sainz en Colapinto

Q3: Pole position voor Leclerc!

Welke McLaren-coureur staat zondag op pole? Het antwoord luidt: geen enkele. Want niet Norris of Piastri is de snelste, maar Leclerc. De Monegask bezorgt Ferrari voor het eerste dit seizoen een pole position. Ook tot verbazing van zichzelf troeft hij in Q3 alles en iedereen af dankzij een puik rondje. Piastri wordt tweede, Norris derde. Een stunt voor Verstappen zit er helaas voor de Nederlander in Q3 niet in. “Geen grip”, klinkt het hoofdschuddend. Het eindresultaat voor Verstappen: P8.

Uitslagen

