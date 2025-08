Fernando Alonso miste op de vrijdag in Hongarije nog de eerste vrije training, maar het maakte voor zijn kwalificatieresultaat niet uit. De Spanjaard start knap als vijfde aan het hoofdnummer op de Hungaroring, een week nadat hij nog achteraan op de Belgische startgrid stond. Alonso hoopt zijn vijfde startplaats te kunnen verzilveren op de zondag, maar is daarbij wel op zijn hoede voor Max Verstappen, die vanaf plek acht aan de race begint.

Voor de vijfde keer dit jaar staat Fernando Alonso in de top-tien van een kwalificatiesessie. Dat die knappe prestatie ook nog eens een week na zijn uitschakeling in Q1 op Spa-Francorchamps komt, maakt het helemaal een indrukwekkend resultaat van de Spanjaard. De Aston Martin-coureurs hebben met hun respectievelijk vijfde en zesde startplaats voor Alonso en teamgenoot Lance Stroll binnen een week tijd voor een behoorlijke ommekeer gezorgd.

LEES OOK: Duidelijke taal Verstappen: ‘Gaat in de race niet ineens beter, eventuele regen zal niet helpen’

“Dat komt natuurlijk door de coureur”, grapt de Spanjaard na de sessie bij Sky Sports. “De auto was veel beter dit weekend”, gaat Alonso vervolgens op een serieuze toon verder. “We moeten nog begrijpen waarom, want vijf, zes dagen geleden in Spa stonden we nog negentiende en twintigste. En nu staan we vijfde en zesde.”

Alonso heeft wel een klein vermoeden dat het verschil vooral door de Hungaroring zelf komt. “De auto’s zijn niet al te veel veranderd, dus het lijkt erop dat de lay-out of karakteristieken (van de Hungaroring, red.) beter bij ons pakket passen. Dus we moeten zeker ons resultaat maximaliseren tijdens dit soort weekenden.” De tweevoudig wereldkampioen hoopt wel dat Aston Martin er gauw achterkomt waarom de AMR25 zo rap was op de zaterdag. “Dan kunnen we die informatie ook voor de volgende paar races gebruiken.”

‘Max staat nog achter ons’

Voor nu kijkt Alonso vooral vooruit naar de race op de Hungaroring zelf die op zondag nog verreden moet worden. “Ik denk dat deze wel erg moeilijk gaat worden”, vervolgt de Spanjaard eerlijk. “Het zou fijn zijn als we onze startposities kunnen verzilveren. De vijfde en zesde plaats leveren ons een goed aantal punten op voorafgaand aan de zomerstop. Dat is daarom ook mijn doel. Maar er loert ook zeker gevaar. Er staan een paar snelle auto’s achter ons, zoals Max (Vertappen, red.) en Lewis (Hamilton, red.), dus het wordt niet makkelijk.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.